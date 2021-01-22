إصابة مواطنين في حادث تصادم على طريق «الإسماعيلية الزراعي»

أصيب رجل وسيدة في الثلاثينيات من عمرهما بكسور وكدمات مختلفة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بفاصل خرساني بأول طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد باصطدام السيارة ملاكي «ط ل ي 8627»، بفاصل خرساني قرب طريق أبو دهشان.

وذكر شهود عيان، أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، ما أدى إلى اصطدامه بالفاصل الخرساني وتهشم السيارة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، والتي تبعد 2 كيلو عن مكان الحادث لتلقي العلاج.

وأصيب 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في حادثي سير بالإسماعيلية، مساء أمس الخميس، على محور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية - بورسعيد الزراعي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ4 سيارات إسعاف، نقلت المصابين إلى المستشفى، فيما أشارت مصادر إلى أن المصابين بينهم 4 أطفال.

وقالت المصادر إن المصابين هم وائل أسامة السيد، 17 سنة، وعمر أسامة السيد، 13 سنة، وآدم أسامة السيد، 10 سنوات، وخالد أسامة السيد، 16 سنة، ورشا محمد سعد، 39 سنة.

وأضافت أن السيارة رقم «861 ج ع» اصطدمت بالسور الخرساني بمنتصف الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين أصيبوا بكسور مختلفة وجروح سطحية وكدمات فيما يجري الأطباء الأشعات والتحاليل اللازمة لهم.

وتسبب حادث آخر وقع علي طريق الإسماعيلية القنطرة بورسعيد في إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة.

وقالت المصادر إن سيارتين ملاكي اصطدمتا ببعضهما قرب قرية أبوخليفة مساء اليوم الخميس مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لإجراء الإجراءات والإسعافات اللازمة.