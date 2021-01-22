موقف بواب العمارة الذي يركن السيارات في قانون السايس

مع صدور قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون «السايس» يدور تساؤل فى أذهان البعض، ما موقف قانون «السايس» من بواب العمارة الذى يقوم بركن وتنظيم انتظار السيارات فى المحيط الموجود به.

ومن جانبه، أكد مصدر بمحافظة القاهرة أن كل من يرغب فى العمل بمهنة «السايس» التوجه الى اللجنة المختصة بالمحافظة لتقديم طلب الحصول على رخصة «سايس»، مضيفًا لـ«الوطن» أن تلك اللجان هى من تحدد الساحات التى تصلح لركن السيارات بكل حى ومدينة والشوارع المخصصة لذلك، ومنح رخصة «السايس» لكل من تقدم وتنطبق عليه الشروط، لافتًا إلى انه لن يسمح بمزاولة مهنة السايس وتنظيم انتظام سير السيارات إلا للحاصلين على رخصة.

تحديد تسعيرة الانتظار اختصاص اللجنة

وأشار إلى أن تحديد تسعيرة ساعات الانتظار بكل ساحة فى منطقة يتم وفق ماتراه اللجنة ولن يترك الامر للـ«سايس» للحفاظ على الانضباط والحد من الفوضى وعدم مضايقة المواطن.

مؤكدًا أنه من حق اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط فى حالة تحصيل المرخص وله مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.

ممنوع تجاوز القيمة المحددة للانتظار

وفى سياق متصل، أشار قانون تنظيم انتظام سير المركبات إلى أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها حال تكرار المخالفة.