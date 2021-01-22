«جامع» ونظيرها السوداني يترأسان الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الاستراتيجي المشترك، مشيرةً إلى أن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال، بعد إعادة تشكيله، رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بمصر والسودان في بدء مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.

وألقت وزيرة التجارة والصناعة، كلمة خلال ترأسها ونظيرها السوداني، لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، والذي أقيم على هامش ملتقى الأعمال المصري السوداني، والذي نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني، برئاسة هشام صلاح مطر، بحضور السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، والدكتور شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمستشار التجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجاري المصري بالخرطوم، وتامر الواثق بالله رئيس وحدة مجالس الأعمال بالوزارة إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي مجتمعي الأعمال في مصر والسودان.

وقالت «جامع» إن تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية باستراتيجية البلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مختلف دول القارة الأفريقية والهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية.

وأضافت وزيرة التجارة أن السودان يحظى بمكانة خاصة لدى الدولة المصرية تدعمها الروابط التاريخية وترابط المصالح الاقتصادية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك، للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.

ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك في استشراق آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مشيرة إلى ثقتها في قدرة المجلس الحالي، بجانبيه المصري والسوداني على دفع أطر العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن يعمل المجلس الجديد على تنفيذ عدة محاور لتعزيز التعاون المشترك تشمل تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال المصرية والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية مشتركة تهدف إلى توعية دوائر الأعمال بالبلدين بأهم الفرص التجارية المتاحة بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث فرص تعزيز الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على أي عقبات من شأنها أن تعيق انسياب حركة التجارة.

وأشارت إلى أن محاور العمل ينبغي أن تتضمن تكثيف مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين بأهم الفعاليات التجارية والاقتصادية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة من مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال المصري، بدورة العام الجاري من معرض الخرطوم الدولي ومشاركة السودان مؤخرًا «دولة ضيف الشرف» بأعمال معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية، بالإضافة إلى التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المصرية والسودانية لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بالبلدين تخدم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.