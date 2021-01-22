أحمد عزمي بعد تعاونه مع وحيد حامد في «الوعد»: كل كلمة كانت بتنور

أكد الفنان أحمد عزمي، أن كلام الكاتب والمؤلف الراحل وحيد حامد، كان يستمتع به كل الممثلين الذين عمله معه، لأن كل كلمة كان يضعها في سيناريو عمل من أعماله، كان لها سبب دائمًا ومبرر درامي، قائلًا: «كل كلمة كانت بتنور للممثل حاجة في الشخصية، أو خط درامي لها».

وحيد حامد كان يملك اسلوب مختلف

وأضاف «عزمي»، خلال لقائه الجمعة مع برنامج «3 ستات»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن السيناريست والمؤلف الراحل وحيد حامد، كان يملك اسلوب مختلف في إدراته للعمل، لافتًا أنه كان يجلس أولًا مع مخرج أي عمل سيقدمه ويبدأوا في اختيار الممثلين، الذين سيجسدوا شخصيات هذا العمل، وفور إتفاقهم يقوم المؤلف الراحل باستدعاء الممثلين لعرض الشخصيات عليهم، لافتًا أن ذلك ما حدث معه قبل التعاقد على المشاركة في بطولة فيلم «الوعد»، من تأليف الكاتب الراحل.

وحيد حامد كان حالة لوحده

وأشار الفنان الشاب إلى أنه وقتها استدعاه المؤلف الراحل، وطلب منه أن يقرأ سيناريو العمل، ويطلع على شخصية «جرجس»، وإذا أعجبته يتحدث مع المخرج لمناقشة الشخصية، معربًا أن هذا الأسلوب أعجبه كثيرا، قائلًا «تخيلوا وحيد حامد بيكلمني أنا، وحقيقي هو كان حالة لوحدها، وبيحسس الممثل اللي بيشتغل معاه، انه مش في مصر، ده في هوليود في أمريكا».

خاف من شخصية الحانوتي القبطي

موضحًا بأنه خاف كثيرًا حينما قرأ شخصيته بالفيلم وتعرف على ملامحها، لأنه بعيد كل البعد عنه، فأول مرة كان يعرض عليه شخصية قبطي ويعمل كـ «حانوتي»، لافتًا أن الشخصية بالنسبة له كانت صعبة للغاية، ولكن من ساعده على تأديتها كان سيناريو العمل نفسه، لأنه «سهل الموضوع عليه».

يذكر أن فيلم «الوعد» من بطولة الفنانين أسر ياسين، روبي، أحمد عزمي، باسم سمرة، والنجم الراحل محمود ياسين، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج محمد ياسين.