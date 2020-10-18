أحمد عزمي بعد تعيين "الفخراني وعبدالعزيز" في مجلس الشيوخ: فخر للفن

أعرب الفنان أحمد عزمي، عن سعادته البالغة، بتعيين الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبد العزيز، في مجلس الشيوخ، وتأديتهما اليمين الدستوري صباح اليوم الأحد.

وكتب "عزمي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبد العزيز يؤديان اليمين الدستورية لعضوية مجلس الشيوخ.. فخر كبير للفن المصري.. كل التمنيات بالتوفيق".

ويُشارك أحمد عزمي في فيلم "باركود"، والذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى، ويتضمن بعض الأحداث الغامضة التي بها صراع بين الأبطال، ويشارك في البطولة محمد عز، وراندا البحيري، وطارق صبري، وسامية الطرابلسي، والفيلم سيناريو وإخراج مينا سويحة.

ومن المقرر عرض الفيلم في مطلع شهر يناير من عام 2021 المقبل، ضمن موسم إجازة نصف العام.

في سياق آخر، قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب الحالي، وزوجة الفنان يحيى الفخراني، إن اختيار "الفخراني" للتعيين بمجلس الشيوخ كانت مفاجأة بالنسبة لها، ويعد بمثابة تكريم للفن والفنانين من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي: "مكانة حلوة للفنانين كلهم والفنان عبدالوهاب وأمينة زرق كانوا أعضاء في مجلس الشورى".

وأَضافت لميس، في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "مكنتش متخيلة أن يحيى هيوافق على التعيين بمجلس الشيوخ، وهو كان خايف وبيدعي ربنا أنه يقدر يعمل حاجة، بس هو قالي إنه ممكن يكون مفيد في هذا المكان".

واستكملت حديثها: "الأولاد حتى الآن ميعرفوش الخبر السعيد ده، قلت أعملهم مفاجأة ويعرفوا من الإعلام".

واختتمت الدكتورة لميس جابر حديثها: "أنا قلتله أنا أول يوم هروح معاك المجلس، فرد قالي ليه رايح المدرسة، لكن أنا هكون مبسوطة إني معاه أول يوم".

وفي السياق ذاته أعربت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن سعادتها البالغة، بتعيينها في مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها فوجئت بهذا القرار: "لم أتوقع إطلاقًا أن يكون لي مشاركة سياسية من خلال مجلس الشيوخ".

وروت "عبدالعزيز" لـ"الوطن"، كواليس إبلاغها بقرار التعيين، موضحة أنها كانت تتواجد في مدينة الإسكندرية، حيث تُشارك في أمسية ثقافية: "تلقيت اتصالًا لإخباري بنبأ التعيين في المجلس، وأصبت بالدهشة فور سماعي الخبر".

وأوضحت، أن المجلس لن يؤثر على استكمال مسيرتها الفنية، أو غيابها عن الساحة، قائلة: "بلغتهم إن أنا ممثلة مسرح وتليفزيون وإذاعة، وفي حال تأثير المجلس على عملي، لا أرغب في هذه المُشاركة، إلا أنهم أبلغوها، بأن الشيوخ لن يؤثر سلبًا على عملها إطلاقًا".

وأكدت: "القضية الأهم التي سأهتم بها داخل المجلس، ستكمن في عودة الفن لأمجاده، وذو قيمة، وليس كالسائد حاليًا يعتمد على الهلس".