«الجبلي»: العلاقات التجارية بين مصر والسودان لا ترقى للإمكانات المتوفرة

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الجانب المصري، بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، أن القطاع الخاص في البلدين، يلعب دورًا حيويًا في دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق رحبة للمساهمة في الوصول إلى التكامل الحقيقي بين شعب البلدين الشقيقين.

وقال «الجبلي» إن العلاقات التجارية الحالية بين البلدين لا ترقى للإمكانات والقدرات الكبيرة المتوافرة لدى مصر والسودان، ولا تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين، مؤكدا أهمية دور المجلس في تعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى معدلات أفضل خلال المرحلة القريبة المقبلة .

وأشار رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، إلى أهمية رفع القيود التي تؤثر سلبا على حركة التجارة بين البلدين، خاصة وأن السوق المصرية، نافذة المنتجات السودانية للسوق الأوروبية، والسودان نافذة المنتجات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية.

ولفت إلى أهمية توحيد المواصفات الفنية للسلع بين البلدين وتقوية العمل البنكي وانسياب التحويلات النقدية المباشرة، فضلا عن أهمية مواصلة جهود تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، مع الاهتمام بالنقل النهري والبري وإنشاء مراكز تجارية بين البلدين.

ومن جانبه أكد عبدالله المحجوب الرئيس المناوب للجانب السوداني بمجلس الأعمال المشترك، أهمية توحيد الجهود بين الجانبين، وبصفة خاصة في مجال التبادل التجاري، خاصة وأن الدولتين تمتلكان حلم رئيسي، هو تحقيق التكامل الاقتصادي، الأمر الذي يجب أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في تحقيقه.