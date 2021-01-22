لو مرتبك 3000 جنيه.. إزاي تحصل على شقة بـ5 ملايين تسدد على 20 عاما

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع إحتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، ويأتي على رأسها التمويلات العقارية، إذ تتيح برامج مختلفة للتمويل العقاري بشروط ميسرة على فترات سداد تصل لـ20 عام، وبتمويل يصل لـ5 ملايين جنيه، للموظفين، أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، أو الصناعية أو الخدمية، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، إجراءات الحصول على التمويل العقاري للأفراد، من بنك مصر، وفقًا لسياسة البنك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك مصر

ـ أكبر قيمة تمويل تصل إلى 5 مليون جنيه.

ـ أطول فترة سداد تصل إلى 240 ​شهراً.

ـ معدل عائد تنافسي.

ـ أقل مصاريف إدارية للقرض «يتم تحصيلها عند صرف القرض».

ـ تأمين مجاني على الحياة، «في حالة الوفاة لا يتم المطالبة بآية مستحقات للبنك».

ـ إمكانية منح القرض للزوج والزوجة «في حالة عمل الزوجة».

ـ إمكانية منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى «بشرط أن تكون مسجلة في الشهر العقاري».

ـ إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني

المستندات المطلوبة من العميل للحصول على التمويل العقاري من بنك مصر

ـ صورة بطاقة الرقم قومي على أن تكون سارية المدة.

ـ شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهرين.

ـ إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل «كهرباء/غاز/ مياه /تليفون» لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة شهور.

- خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

برامج التمويل العقاري للأفراد من بنك مصر

ـ برنامج تعهد تحويل الراتب أو القسط على البنك.

ـ برنامج اثبات الدخل.

ـ برنامج المهن الحرة والأنشطة التجارية.