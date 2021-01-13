تعرف على مزايا نظام التمويل العقاري: يصل إلى 90% من سعر العقار

نظام التمويل العقاري.. يعد بمثابة طوق نجاة للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتى طرح الوحدات السكنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل مواطن مصرى، لتحقيق حلمه فى امتلاك مسكن خاص به. حيث يسمح التعامل بنظام التمويل العقاري، بسداد قيمة الوحدة السكنية بنظام التقسيط، والذى يمتد على 20 سنة.

وخلال السطور التالية سيتم عرض أبرز مزايا نظام التمويل العقارى، ودوره فى تسهيل عملية حصول المواطن على وحدة سكنية، خاصة من هم من منخفضي ومتوسطي الدخل.

وتتمثل مزايا التعامل مع نظام التمويل العقارى فى انتقال العميل إلى منزله الجديد فور الحصول على التمويل، وقد يصل مبلغ التمويل إلى 90% من قيمة المنزل الجديد، ويتم سداد أقساط شهرية محددة طوال فترة التمويل.

وتصل فترة السداد إلى أطول مدة زمنية ممكنه وهى 20 عاما، وهو ما لا يتوافر في أي من أساليب التمويل التقليدية الأخرى، ويمكن من اختيار أي وحدة تريدها في أي مكان على أرض مصر، أو من الوحدات المتوفرة لدى الصندوق.

كما أنه يساعد على الاستفادة من مزايا السداد الفوري لمالك الوحدة، وتملك المنزل الجديد بقسط شهري مقارب لقيمة الإيجار.

كما أنه يتيح السداد المعجل لكل أو جزء من مبلغ التمويل العقاري المتاح في أي وقت نظير تحمل رسوم السداد المعجل، وفقاً لشروط جهة التمويل وشروط الصندوق.

حيث يتعامل صندوق الإسكان الإجتماعى مع أكثر من 26 جهة تمويل مختلفة، منها:

البنك التجاري الدولي، البنك العربي الافريقي الدولي، البنك العقاري المصري العربي، البنك المصري الخليجي، الشركة المصرية للتمويل العقاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الاستثمار العربي، البنك الأهلى، وبنك التعمير والإسكان.