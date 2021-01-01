خطوات الحصول على شقة مدعومة بنظام التمويل العقاري

الحصول على وحدة سكنية حلم كثير من الشباب، وخلال السنوات الأخيرة ظهرت عدة طرق لتوفير قيمة «الشقة» ومنها نظام التمويل العقاري، سواء داخل مشاريع الاسكان الاجتماعي أو حتى خارجها.

وترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوة بخطوة كيفية الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري، في السطور التالية..

الحصول على شقة من صندوق الاسكان الاجتماعي

يتيح صندوق الاسكان الاجتماعي إمكانية الحصول على وحدة سكنية مدعمة، بمبالغ تصل إلي 40 ألف جنيه، فضلا عن شراء الشقة بنظام التمويل العقاري، لمحدودي الدخل، بخطوات بسيطة.

خطوات الحصول على شقة بنظام دعم التمويل

يتوجه الشخص الذي يرغب في حصول على وحدة سكنية، إلى شركة التي تقدم المشروع، لدفع مقدم حجز الوحدة والحصول على خطاب بالوحدة المخصصة له.

يتوجه العميل إلى مقر صندوق الاسكان الاجتماعي، ويقوم بتسليم الملفات لتسجيلها على النظام الخاص بالصندوق.

بعد استيفاء المستندات، يقوم الصندوق بإرسال البيان إلى شركات الاستعلام الميداني، عن جهة العمل ومحل الإقامة بالعميل.

بعد حدوث الاستعلام، وصدور القرار على جهات التمويل لبدء العمل ووضع الموافقات الائتمانية على النظام.

بعد الحصول على الموافقة، يتم التواصل من الصندوق للعميل لمعرفة قيمة النظام الخاص بالدفع، لاستكمال البيانات.

في الخطوات الأخيرة، يتوجه الشخص إلى البنك الخاص به، لاستكمال البيانات وكتابة العقود الثلاثية، حيث يتم توقيع المالك كطرف أول بائع والعميل كطرف ثاني مستثمر وجهة التمويل كطرف ثالث ممول.

يتم بعدها إرسال العقود الثلاثية الموقعة إلى الصندوق على النظام لمراجعة القيم المالية بها وإعداد مذكرات الدعم.

يقوم البنك بصرف شيكات الدعم باسم جهات التمويل ولصالح المواطنين خصما من ثمن الشقة.

تقوم جهات التمويل بإعداد شيك كامل بثمن الوحدة «مقدم العميل المدفوع طرفهم والتمويل الممنوح والدعم المقدم من الصندوق»، وإرساله للشركة والاتصال بالعملاء للتسليم سواء بواسطة الشركة أو بواسطة جهات التمويل.