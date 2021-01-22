«زهقت من حياتي»..رسالة شاب انتحر شنقًا حزنًا على شقيقه المنتحر بالجيزة

انتحر شاب شنقًا داخل منزل أسرته في ميت رهينة بالبدرشين حزنًا على فراق شقيقه المنتحر أيضًا منذ عدة أيام، وبحسب تحريات المباحث أن أسرة الشاب العشريني فوجئت به معلقًا في مشنقة صنعها لنفسه داخل غرفته وبجانبه ورقة كتب فيها رسالة قبل أن يلحق بشقيقه: «زهقت من الدنيا ومش قادر أكمل حياتي من غيرك»، وأكدت تحريات المباحث أن الشاب كان يمر بحالة اكتئاب شديدة بعد انتحار شقيقه الأكبر قبل أيام من انتحاره.

التحريات: لا شبهة جنائية في الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثمان الشاب المنتحر داخل غرفته جثة هامدة، وثبت من التحريات أن الوفاة ناتجة عن الانتحار وليس فيها شبهة جنائية، وأن أسرة الشاب وجيرانه أكدوا أن المنتحر كان يمر بحالة اكتئاب شديد وكان يعيش في عزلة داخل غرفته بعد وفاة شقيقه الأكبر، وأن الأسرة حاولت إخراجه من حالته تلك وطلبت منه أن يخرج لمقابلة أصدقائه لكنه كان يقضي أغلب يومه في البكاء رافضًا الطعام إلا لقيمات قليلة.

تشريح جثمان المنتحر لبيان أسباب الوفاة رسميًا

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المنتحر لبيان أسباب وفاته رسميًا، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الحادث، وتحفظت النيابة على الرسالة الخطية المكتوبة بيد المنتحر بحسب رواية أسرته الذين نفوا مقتله.

وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث التي أكدت أن الحادث وفاة ناتجة عن انتحار الشاب من تلقاء نفسه نتيجة ضغوط نفسية وعصبية وحالة حزن شديدة كانت تعتصره لمدة أيام وانتهت حالته تلك إلى موته منتحرًا عن طريق إعداد مشنقة لنفسه في غرفته وتخلص من حياته وقت وجود أسرته خارج المنزل.