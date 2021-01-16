مصادر بـ«الصحة»: هناك حالات انتحار بسبب كورونا.. وطبيب يوضح السبب

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع حالات الانتحار التي يقوم بها مصابو فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السبب وراء عملية الانتحار هو أن الفيروس يصيب الشخص بالاضطراب العصبي، فضلا عن أن المصاب بالفيروس يحتاج دائما للدعم النفسي، خاصة في حالة الهلع التي تصيب أكثر من 60% وفقا لآخر دراسة أجريت علي المصابين بأنهم معرضون لخطر الوفاة بسبب الفيروس.

الصحة: نقدم الدعم النفسي ونراجع الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن وزارة الصحة من خلال قطاع الأمانة العامة للصحة النفسية، يقدم خدمات الدعم النفسي للمرضى ولذويهم، من خلال الخط الساخن لتقديم الدعم النفسي للمحتاجين، فضلاً عن قيام الوزارة بمراجعة الأدوية المستخدمة في علاج مصابي كورونا والأعراض الجانبية النفسية، التي قد تظهر وكيف يمكن التعامل معها من خلال الأطقم الطبية.

مدير العباسية للصحة النفسية السابق: مصاب كورونا يحتاج لدعم نفسي

وبدروه، قال الدكتور مصطفى شحاتة، مدير مستشفي العباسية للصحة النفسية السابق، إن المصاب بالفيروس دائماً ما يحتاج للدعم النفسي الدائم، بأن الفيروس مرض ضعيف يمكن التغلب عليه من خلال اتباع البروتوكول العلاجي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معظم مصابي الفيروس على المستوي الشخصي، البعض منهم يقوم بالاتصال به لتلقي الدعم والتهدئة، مشيرا إلى أن هناك مرضى بعد التعافي من الفيروس يحتاجون إلى وجود طبيب نفسي، فهناك أشخاص يجتازون أزمة المرض والعزل الصحي دون أي مشاكل، في حين أن هناك أشخاص آخرين قد تؤثر عليهم تجربة العزل الصحي نفسيا.

واستعرض مدير مستشفي الصحة العباسية السابق، أن هناك أعراضا إذا ظهرت على متعافي كورونا، لا بد في هذا التوقيت تقديم الدعم النفسي له على الفور، ومنها التوتر وعدم الرغبة في الحياة والتوقف عن العمل والتواصل مع الآخرين.

وتستمر وزارة الصحة والسكان، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات معدية.

كما أطلقت الوزارة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للاطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقي الاستفسارات من المواطنين كافة بشأن كورونا، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوصه.

وقالت الوزارة إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشر جيد لتعافي المريض من فيروس كورونا.