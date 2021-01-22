انفجارات وزلازل في عدة دول حول العالم اليوم

شهدت عدد من الدول، اليوم، عدة حوادث من بينها انفجار في منشأة نفطية في «تتارستان» الروسية، كما شهدت إيران، انفجار في محطة «بجنورد للبتروكيماويات»، وشهدت اليونان، زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.

ووقع انفجار في منشأة نفطية بجمهورية «تتارستان» الروسية، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام»، وتقع «تتارستان» على السفوح الغربية لجبال الأورال الفاصلة بين آسيا وأوروبا.

وقال مصدر مطلع، إن الانفجار حدث في موقع تابع لمؤسسة «الشركات النفطية الصغيرة في تترستان» بمقاطعة «سارمان» الروسية خلال اختبارات خزان تابع لمنظومة خاصة بصرف المياه، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء

وفي إيران، قال «التلفزيون الإيراني»، إن انفجارا وقع في محطة «بجنورد للبتروكيماويات» شمال شرقي البلاد، موضحا أن الانفجار وقع في أنابيب بخار الماء ولا يوجد أي تسرب لغاز «الأمونياك».

وتعد «الأمونيا» مركب كيميائي يتكون من النيتروجين 82 % والهيدروجين 18% وله الصيغة الكيميائية «إن أتس 3» NH3، والأمونيا هي المادة الخام الأساسية المستخدمة في عمليات تصنيع جميع أنواع الأسمدة النيتروجينية، حيث يستهلك أكثر من 80 % من الإنتاج العالمي للأمونيا في هذا الغرض.

وقال محافظ «بوجنورد»، غلام رضا عواد زاده، في مقابلة، إن الانفجار في مجمع «خراسان» للبتروكيماويات لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف زاده، أن الدخان المتصاعد نتيجة الانفجار مرتبط بالدخان الكثيف لانفجار غلاية بخار الماء وليس له علاقة بـ«الأمونيا» ولا داعي للقلق.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن سبب تحطم طائرة« بيونج 737-500» التنابعة لشركة «سريويجاوا» في 9 يناير الجاري، قد يكون عطلا في نظام التحكم بالمحرك، ومحاولة الطاقم إصلاحه، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتحطمت الطائرة قرب «جزيرة لاكي» في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية «جاكرتا» أثناء توجهها إلى مدينة «بونتياناك» غرب البلاد.

وكانت الطائرة الإندونيسية، تقل 65 شخصا على الأقل، 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

وأوضح مصدر مطلع على التحقيق في الحادث، أن فحص الصندوقين الأسودين، يدل على أن الطاقم اكتشف وجود عطل في المنظومة الآلية لتوجيه الدفع في أحد المحركات.

وأضاف المصدر، أنه بدلا من إيقاف المنظومة، كما فرضت التعليمات، حاول الطاقم إعادة تشغيل المنظومة، وهو ما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل في توازن الحمل على المحركات، ويجعل التحكم في الطائرة أكثر تعقيدا.

وفي اليونان، قال «معهد أثينا للجيوديناميكا»، اليوم، إن البلاد تعرضت حوالي التاسعة صباحا إلى هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في موقع بعرض البحر بين جزيرة «كريت» و«كاسوس«.

وأوضح «المعهد الجيوفيزيائي »، أن موقع الزلزال، 49 كيلو متر شمال غربي «كاسوس»، وعلى عمق 27.5 كلم تحت البحر.