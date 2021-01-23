حتى لا تتعرض للغرامة.. ماذا تفعل في حالة سرقة عداد المياه؟

أحيانا يتعرض عدد كبير من المواطنين لدفع غرامة مالية من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بسبب عدم العلم بالإجراءات التي يجب اتباعها في حال سرقة عداد المياه الخاص بالعقار.

تستعرض «الوطن»، المستندات والأوراق والإجراءات اللازمة لطلب تركيب عداد مياه جديد بدلا من العداد الذي تعرض للسرقة، وفقا لقواعد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

4 مستندات مطلوبة لتركيب عداد مياه بدلا من المسروق

يتقدم المنتفع أو العميل بطلب تركيب عداد جديد.

بطاقة الرقم القومي للمنتفع.

صورة لآخر فاتورة استهلاك.

يترك العميل التليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص به.

8 إجراءات مطلوبة لتركيب عداد بدل المسروق

- يتقدم العميل باستيفاء طلب الخدمة.

- سداد قيمة المعاينة.

- يتوجه فني الشركة للعقار لإجراء المعاينة والتأكد من تلف العداد.

- ثم يتم إخطار العميل بسداد مقايسة استبدال العداد نقدا.

- وبعد ذلك يتم إصدار أمر شغل للفني لرفع العداد التالف وتركيب العداد الجديد.

- ثم يتم صرف العداد والأدوات المطلوبة من المخازن.

- يتوجه الفنيين لتنفيذ المقايسة الختامية.

- تركيب العداد الجديد والانتهاء من تقديم الخدمة

طرق الكشف على أعطال عدادات المياه

- التأكد بالنظر من توقف مؤشر العداد مع إغلاق صنابير المياه.

- التأكد أن حركته طبيعية وليست سريعة عن المعتاد مع تشغيلها.

- التأكد عدم مرور فترة زمنية طويلة على عمر العداد حتى لا يكون عمره الافتراضى انتهى.

- عدم تركيب موتور المياه خلف العداد مباشرة حتى لا يسرع من معدل أداء العداد.

- لا بد من تركيب موتور المياه وفقا لمعدل هندسي.