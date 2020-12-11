"جابر": مبادرة لتفعيل البحث العلمي ونقل التكنولوجيا بشركات مياة الشرب

أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب باﻻسكندرية، أهمية البحث العلمي في تطوير أداء الشركة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار، إلى استكمال سلسلة الزيارات التابعة لبرنامج مبادرة تفعيل دور الاتصال العلمي ونقل التكنولوجيا بشركة مياه الشرب مع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي في مجال المياه بمصر.

إنشاء آبار بالمحافظات

وقالت الدكتورة ميسة صلاح الدين مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الإدارة العامة للبحوث والتطوير نظمت زيارة معهد بحوث المياه الجوفية وعقد اجتماع مع الدكتور أحمد راشد مدير المركز ومجموعة من المهندسين المشرفين على أبحاث المياه الجوفية، وإنشاء الآبار بمختلف المحافظات.

الاستفادة من المياة الجوفية

وأوضحت، أن اللقاء تناول مجموعة من النقاط الهامة فى كيفية الاستفاده من المياه الجوفية كمصدر بديل لمياه الشرب ومعايير وطرق الدراسة والتخلص من الملوحة واختيار مكان مناسب لإنشاء محطات المياه الجوفية وغيرها من القضايا المتعلقة بموضوع آبار المياه الجوفية، وتم الاتفاق على إعداد مقترحات لبرتوكولات متعددة الأغراض لشراكة علمية جديدة ومتميزة للتعاون بين المعهد والشركة وتحقيق أكبر استفادة من المتخصصين في هذا المجال.

دعم الشركة للقيادات

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد جابر، دعم الشركة للقيادات وتشجيعهم للابتكار، مشيرًا إلى تحقيق الدكتورة مايسة صلاح الدين مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية إنجازا عالميًا بحصولها على الميدالية الذهبية خلال المسابقة العالمية بكندا تورنتو للابتكارات والمهارات المتقدمة النسخة السنوية الخامسة في مجال الطبيعة والابتكارات الخضراء.

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة جديدة لتلقى شكاوي المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا.

طريقة تحميل التطبيق

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا، كما أنه باللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامة لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- يمكن إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- بعد ذلك ستظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي.