ابنة زبيدة ثروت: جدي رفض زواج والدتي من عبدالحليم حافظ لأنه «مغنواتي»

كشفت رشا فرحات ابنة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، أن جدها رفض زواج والدتها من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ فى ستينيات القرن الماضي بعد أن تقدم لها حليم.

والد زبيدة ثروت يرفض زواجها من عبدالحليم حافظ

وقالت «رشا» فى حوار أجرته مع إحدى المجلات السعودية بأن عبدالحليم حافظ تقدم لزبيدة ثروت بعد عرض فيلم «يوم من عمري»، ولكن والدة زبيدة فى ذلك الوقت رفض فكرة زاوج ابنته من مغنواتي كما قال وقتها.

وأشارت ابنة الفنانة الراحلة بأن أقرب صديقات والدتها ووالدها كان الفنان رشدي اباظة وزوجته فى ذلك الوقت الفنانة سامية جمال، وكانوا يتنزهون وقتها مع بعضهم البعض.

وتعد الفنانة زبيدة ثروت واحدة من أشهر نجمات السينما المصرية في زمن الفن الجميل، وحظيت بالعديد من الألقاب منها «ملكة الرومانسية»، «قطة السينما»، وهى من مواليد 14 يونيه عام 1940، لعائلة ثرية بمحافظة الإسكندرية، وبدأت حياتها «محامية» تحت التمرين بعد دراستها بكلية الحقوق، ولكن جمالها الآخاذ حوّل المكتب إلى ملتقى للمعجبين بصاحبة «أجمل عيون» عرفتها البشرية الأمر الذي جعلها تترك هذه المهنة للأبد.

وفازت زبيدة ثروت بلقب أجمل مراهقة في الخمسينيات، لتتجه بعد ذلك إلى عالم الفن عام 1956 بدور ثانوي من خلال فيلم «دليلة» أمام عبدالحليم حافظ، وشادية، لتخطف الصغيرة الأنظار، وقدمت العديد من الأفلام الهامة منها « في بيتنا رجل، يوم من عمري، عاشت للحب، الحب الضائع، زوجة غيورة جدًا، الملاك الصغير، شمس لاتغيب، حادثة شرف، المذنبون، الحب الحرام، زمان ياحب».

ورحلت زبيدة ثروت عن الحياة فى 13 ديسمبر من عام 2016 بعد رحلة مع المرض، كانت وقتها قد اعتزلت وابتعدت تماما عن التمثيل فى رغبتها عدم الظهور بعد أن تغير شكلها.