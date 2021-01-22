الصحة: بدء تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منى قدري، مستشارة وزير الصحة لشؤون التحول الرقمي، إن «الويب سايت» الخاص بوزارة الصحة والذي سيجري تسجيل الأشخاص الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا عليه، عمل لفترة 3 ساعات فقط كبث تجريبي له، وخلال تلك الفترة جرى تسجيل ما يقرب من 25 ألف مواطن لبياناته عليه.

إيقاف بث «الويب سايت» لحين تجهيز أماكن إعطاء اللقاحات للمواطنين

وأضافت «قدري»، خلال استضافتها ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه تم إيقاف بث «الويب سايت» لحين تجهيز أماكن إعطاء اللقاحات للمواطنين: «هيرتبط بكل الأماكن اللي بيقدم فيها اللقاح وأي حد هيقدر يسجل لأخذ اللقاح».

الأولوية لأطباء مستشفيات العزل الحميات والصدر

وأوضحت أنه على مستوى العالم فهناك حالة من التحفظ على اللقاح من بعض المواطنين حول العالم، وهو أمر طبيعي، لافته إلى أنه بحلول الأسبوع المقبل سيتم تطعيم الطواقم الطبية، مع تفعيل «الويب سايت» لتسجيل بياناتهم: «الأولوية لأطباء مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر، وهم الأكثر عرضة للإصابة، والتطعيم مش إجباري».

لم يثبت وجود أعراض جانبية

وأكدت أنه حتى الآن لم يثبت وجود أعراض جانبية للقاح الذي سيجري تلقيح الأطقم الطبية والمواطنين، بالرغم من عدم إجراء الكثير من التجارب الكافية على هذا اللقاح خلال الفترة المنصرمة، كباقي اللقاحات العالمية التي تم إنتاجها للوقاية من فيروس كورونا: «لم يثبت وجود أعراض جانبية».

فيه ناس بيكون عندها أعراض خفيفة

وأشارت إلى أنه تم تكليفها بالعمل على التحول الرقمي قبل أزمة كورونا، ولكن ظروف انتشار الفيروس عجلت بهذا الأمر، كما أنه على مستوى العالم فما يجري تسجيله كمصابيين بالفيروس يصل إلى 15% من إجمالي أعداد المصابيين: «فيه ناس ممكن تبقى حاملة للفيروس وميعرفوش إنهم مصابين، وفيه ناس بيكون عندها أعراض خفيفة ومش بتعمل التحاليل والمسحة، وكل من لجأ لوزارة الصحة يتم تسجيله في بيانات الوزارة».