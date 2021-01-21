أخصائي صدر: تأخر التلقيح في فرنسا بسبب عدم وجود لقاح

قال الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية، إن هناك زيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد وارتفعت الإصابات فوق الـ 20 ألف إصابة يوميا لتصل إلى 26 ألف شخص، وهناك زيادة في دخول المرضى إلى قسم العناية المركزة واتخذت السلطات الفرنسية إجراءات احترازية منها حظر التجوال من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، وسيتم دراسة أثر ذلك على أعداد الإصابات وإذا زادت الإصابات لن يلغى هذا الحظر بل هناك توقعات بإجراء حجر منزلي كامل لساعات أطول.

لا مرضى بالسلالة الجديدة في العناية المركزة

وأضاف أشقر خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لا يوجد سبب يوضح زيادة أعداد الأشخاص المصابين وربما ستكون الزيادة بسبب التحوارات الجينية في السلالة الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولكن الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة غير مصابين بالسلالات الجديدة.

تأخير التلقيح بسبب عدم وجود اللقاح

وتابع: «هناك دائما من ينتقد الأوضاع وهو خارج المنظومة الصحية ولكني أعمل داخل المنظومة الطبية وأؤكد أنه تم تلقيح نحو 600 ألف شخص في فرنسا، وسنصل قريبا إلى المليون والبطء في التلقيح هو تأخير بسبب إنتاج اللقاح»، موضحا أنه يوجد نوعان فقط وهما أمريكيان وننتظر وجود نوع ثالث، واللقاح ليس إجباريا في فرنسا ولكنه طوعي، و«يوجد عدة مراحل فبدأنا بمن تجاوزا سن الخمسين وحاليا لمن تجاوز سنه 75 سنة، وهناك إقبال شديد عكس ما تقول وسائل الإعلام أن هناك إحجام عن تلقي التطعيم، والشعب الفرنسي لن يقبل فرض أي قيود عليه حتى في اللقاحات، ولن تكون إجبارية إلا في حالات معينة للأطفال، وتوفى 5 أشخاص مؤخرا لكن لم يكن اللقاح السبب في وفاتهم، ولكن هناك الأمور المتعارف عليها من ارتفاع درجات الحرارة».