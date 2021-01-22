أحمد فايق: أغسطس أول موعد قد يسمح للأطفال بالحصول على لقاح كورونا فيه

استعرض الإعلامي أحمد فايق مجموعة من الدراسات حول فيروس كورونا، والتي أشارت إحداها إلى بعض الأسئلة التي أجابت عنها دورية علمية متخصصة بشأن موقف الأطفال من الحصول على لقاح فيروس كورونا، إذ أشارت إلى أنه لا يجوز حصول الأطفال على لقاح كورونا.

800 طفل فقط تطوعوا من إجمالي 3000 كانوا مطلوبين

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» الذي يُعرض عبر شاشة «DMC»: «وأقرب وقت قد يحصلون عليه في شهر أغسطس المقبل، وحتى الآن لم تجر تجربة على الأطفال دون سن الـ12 سنة، أما لقاح موديرنا فهو يصلح لمن هم 18 سنة وأكثر، وفايزر لأكبر من 16 سنة، وهناك تجارب تتم على 12 سنة إلى 17 سنة .. كانوا محتاجين إلى 3000 متطوع وتطوع 800 فقط».

وتابع: «هناك دراسة اكتشفت أن 10% من المرضى عانوا من الأعراض لمدة شهر كامل من التعافي ومن 1.5% إلى 2% من المرضى تستمر معهم بعض الأعراض لمدة 3 أشهر».

وأردف أن لقاح «سبوتنيك» الروسي حصل على موافقة أولية في الاتحاد الأوروبي، كما أن ألمانيا عرضت على روسيا الشراكة في هذا اللقاح، مشيرًا إلى أن روسيا طبقت نظامًا بموجبه من يحصلون على اللقاح سيحصلون على جواز سفر يستثنيهم من بعض الإجراءات الاحترازية لمدة سنة بداية من 5 فبراير.

وواصل: «هناك دراسة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج بشأن الفتح والغلق، وخلصت إلى عدم تراجع إصابات كورونا حتى بعد الإغلاق في إنجلترا، بل إنها زادت في المسح الأخير، وأجريت على 100 ألف شخص اختيروا بشكل عشوائي».