تقديم 50 ألف شتلة أشجار زيتون لمزارعي مطروح بالمجان

أعلن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، التابع لبحوث الصحراء، أن مشتل الزراعات بالحقول الإرشادية بالمركز انتهى من تجهيز 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى «الكمبوست والكبريت والمخصبات» لتوزيعها على المزارعين من أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة بالمجان.

وقال «الأمير»، مساء اليوم، الجمعة إن التوزيع يُجرى وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بمركز التنمية المستدامة بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والاستعداد بالجور وتهيئة الجناين بأراضي زراعة الزيتون.

وأضاف أننا بحثنا مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، توصيات لجنة دراسة الاستفادة من بئر المياه الجديد بقرية جارة أم الصغير بسيوة بطاقة 600 متر مكعب/ الساعة، والمنفذ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وأشار إلى أن من بين توصيات اللجنة دراسة الاستغلال الأمثل لكميات المياه التي يتم ضخها من البئر القديم والجديد، من خلال التوسع في زراعة الزيتون والنجيل واستصلاح وزراعة نحو ألفي فدان بالرى الحديث منها 1000 فدان جاهزة حاليا مع توفير البنية التحتية لها.

ولفت إلى أنه سيتم خلال شهر إنهاء الرفع المساحي وإعداد الخرائط للمنطقة المستهدفه، وضرورة مراجعة الشبكة القديمة للرى وتقليل الفاقد من المياه وتقليل نسبة مياه الصرف الزراعي، وإقامة جمعية زراعية من أهالي قرية الجارة للمشاركة في وضع رؤى الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة بالجارة، وإصلاح تسريب المياه بالبئر القديم وصيانته للحفاظ على المياه من الأهدار.

وأوضح أنه سيتم استلام الوحدة المحلية للبئر الجديد، تحت إشراف إدارة الموارد المائية والري، وبحث وتشجيع تنمية موارد الجارة من الثروة الزراعية والمياه لتحقيق عائد اقتصادي، مع مقترح وإقامة مصنع تعبئة للتمور ومعاصر للزيتون توفر مزيد من فرص العمل لأبناء القرية وتحقق إكتفاء ذاتي وتنمية مستدامة.

ومن جانبه، أكد محافظ مطروح على ضرورة التأكد من استمرارية كميات المياه بخزان البئر الجديد وقدرته على ري المساحات الزراعية المقترحة على المدى البعيد ولفترة زمنية كبيرة تحقق الاستقرار وتشجيع الاستثمار الزراعي المستدام.