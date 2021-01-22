«القوى العاملة»: تعيين 58 شابا.. والتفتيش على 302 منشأة في مطروح

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 58 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 172 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات شهر ديسمبر الماضي- أن المديرية استخرجت 80 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ39 متدربا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية فتشت على 85 منشأة بنظام الدوري النهاري، والقيام بـ11 حملة، وتحرير 18 محضر سلامة وصحة مهنية، والقيام بندوتين توعية، وفي مجال تفتيش العمل فتشت على 302 منشأة وتسجيل 20 مخالفة، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، فقد صرفت المديرية منحا للرعاية الصحية لـ67 عاملا من المسجلين بالوحدة بإجمالي 40 ألف جنيه.