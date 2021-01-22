رئيس التحرير

محمود مسلم

«القوى العاملة»: تعيين 58 شابا.. والتفتيش على 302 منشأة في مطروح

كتب:

الوطن
10:07 ص | الجمعة 22 يناير 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 58 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 172 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات شهر ديسمبر الماضي- أن المديرية استخرجت 80 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ39 متدربا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية فتشت على 85 منشأة بنظام الدوري النهاري، والقيام بـ11 حملة، وتحرير 18 محضر سلامة وصحة مهنية، والقيام بندوتين توعية، وفي مجال تفتيش العمل فتشت على 302 منشأة وتسجيل 20 مخالفة، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، فقد صرفت المديرية منحا للرعاية الصحية لـ67 عاملا من المسجلين بالوحدة بإجمالي 40 ألف جنيه. 

اقرأ المزيد:

إلزم الإدارات الفنية بـ«القوى العاملة» بالإشراف على مثيلتها بالمحافظات

«القوى العاملة» تبدأ التدريب على الوحدات المتنقلة بالمنوفية (صور)

«القوى العاملة» تعقد اتفاقية لإعادة هيكلة أجور 202 عامل بشركة خاصة

«القوى العاملة» تعين 793 شابا بينهم 17 من ذوي القدرات في أسيوط

فتح باب التقدم من جديد للمنشآت السياحية للحصول على إعانة القوى العاملة

 القوى العاملة تبدأ تدريبات الوحدات المتنقلة على ثلاث مهن