أمير كرارة في أول ظهور له بعد تعافيه ببرنامج «سهرانيين» (صورة)

ينطلق مساء غدًا أولي حلقات الموسم الجديد لبرنامج «سهرانيين» من تقديم الفنان أميره كراره بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث إختفى «أمير» عن الساحة الفنية مؤخرًا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن المطرب حكيم عبر حسابه بـ«انستجرام» بأنه سيحل ضيفًا بأولى حلقات البرنامج ونشر «حكيم» صورة من كواليس البرنامج معلقًا: «إنتظرونى بكرة مع حبيبى أمير كرارة فى برنامج سهرانين الساعه 11 مساءاً على ON هنغنى ونرقص ونحكى حاجات أول مرة تسمعوها».

كما روج أمير كرارة منذ أيام للموسم الجديد من البرنامج عبر «انستجرام» قائلًا: «توكلنا على الله ..الموسم الجديد من سهرانين»

تعافي كرارة من فيروس كورونا

وكان «كرارة» أعلن في يناير الجاري تعافيه من فيروس كورونا بعد عزل منزلي لمدة أسبوعين، وكتب عبر «إنستجرام»: «الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا، المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض».

اصابة كرارة بفيروس كورونا

وأعلن «كرارة» في ديسمبر الماضي إصابته بفيروس «كورونا»، مدونًا: «عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله، وادعوا لي بالشفاء».

وكان استأنف «كرارة» منذ أيام تصوير دوره في مسلسل «نسل الأغراب»، والذي ينتمي إلى نوعية أعمال الدراما الصعيدية المقرر عرضها في دراما رمضان 2021.

ويشاركه في البطولة أحمد السقا ،مي عمر، ودياب، ونجلاء بدر، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وأحمد داش، وفردوس عبدالحميد وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وقد استقبل فريق العمل «كراره» في أول ايام تصوير بإحتفال كبير بعد غياب أسبوعين عن التصوير،وبدأت مشاهد «كرارة» بعدد من المشاهد التي تجمعه بالنجم أحمد السقا.