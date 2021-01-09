أمير كرارة يجري مسحة ثانية لكورونا: أتمنى تكون سلبية

يجري النجم أمير كرارة المسحة الثانية لفيروس كورونا، اليوم السبت، داخل أحد المعامل، بعد قضائه فترة العزل المنزلي عقب ثبوت إصابته بالفيروس.

وقال «كرارة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يأمل بأن تأتي نتيجة المسحة سلبية كي يستأنف نشاطه الفني من جديد، ولكنه عاد واستدرك قائلاً: «أنا في نعمة، وراضٍ بكل ما يقسمه الله لي».

وتوجه «كرارة» بالشكر لكل من سأل عنه في هذه الأزمة الصحية، حيث دعا الله عز وجل بأن يزيح وباء كورونا ويشفي كل المصابين به، كي تعود الحياة لطبيعتها من جديد.

وفي سياق مختلف، ينتظر المخرج محمد سامي تعافي أمير كرارة من فيروس كورونا كي يستأنف تصوير دوره في مسلسل «نسل الأغراب»، والذي يقوم ببطولته مع النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وينتمي «نسل الأغراب» إلى نوعية الدراما الصعيدية المحببة لدي الجمهور، ويشارك في بطولته كل من مي عمر، ونجلاء بدر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، وإدوارد، وأحمد داش، وإنجي المقدم، ومحمد مهران وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وعلي الجانب الآخر، يستأنف أمير كرارة تصوير حلقات برنامجه «سهرانين» عقب تعافيه من كورونا بشكل نهائي، حيث من المقرر أن يُكمل حلقاته بالتزامن مع مسلسل «نسل الأغراب».

وكانت آخر أعمال أمير كرارة مسلسل «الاختيار»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، إذ جسد خلاله شخصية الشهيد أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وضياء عبدالخالق، ومها نصار، وعابد عناني، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وآسر ياسين، وأحمد وفيق، وإياد نصار، وأحمد صلاح حسني، وعمرو سعد وآخرين، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.