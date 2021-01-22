«الشيوخ» الأمريكي يوافق على ترشيح «جانيت يلين» في منصب وزير الخزانة

وافقت اللجنة المالية بمجلس «الشيوخ» الأمريكي، اليوم، على ترشيح جانيت يلين في منصب وزير الخزانة، لتصبح أول امرأة تشغل المنصب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في أواخر نوفمبر الماضي عن أسماء مرشحين لشغل بضعة مناصب اقتصادية بارزة، من بينهم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين التي رشحها لمنصب وزير الخزانة.

وقالت يلين في ذلك الوقت، إن بلادها تواجه تحديات كبيرة كدولة في الوقت الحالي، موضحة أنه للتعافي، يجب على البلاد استعادة «الحلم الأمريكي» مجتمع يمكن لكل شخص فيه الارتقاء إلى مستوى إمكاناته والحلم بأكثر من ذلك لأطفاله.

وأضافت يلين، أنها كوزيرة الخزانة، ستعمل كل يوم من أجل إعادة بناء هذا الحلم للجميع، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

الرئيس الأمريكي يكلف إدارته بإعداد تقييم شامل لخطر الإرهاب المحلي

وفي سياق آخر، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن بايدن كلف إدارته بإعداد تقييم شامل لخطر الإرهاب المحلي في أعقاب اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب لمبنى «الكونجرس» في 6 يناير الجاري.

وقالت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين ساكي، إن مكتب مدير المخابرات الوطنية سيتولى إعداد التقييم بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي» ووزارة الأمن الداخلي.

من جانبه، أعلن مجلس «الأمن القومي» الأمريكي، اليوم، أن رئيسه جيك ساليفان، أجرى سلسلة اتصالات للتعرف على زملائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان.

وأكدت المتحدثة باسم المجلس، إيميلي هورن، أن مستشار الأمن القومي بحث مع الزملاء الأجانب مسائل متعلقة بالصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية وفيروس كورونا.

وأضافت هورن، أن ساليفان أكد نية بايدن، تعزيز التحالف العابر للأطلسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلن «البيت الأبيض»، في وقت سابق، أنه سيعرض على روسيا تمديد معاهدة «ستارت- 3» ، والتي تنتهي في 5 فبراير المقبل، لمدة 5 سنوات.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن ترحيب بلادها بعزم إدارة بايدن تمديد المعاهدة، مشيرة إلى استعداد موسكو لبدء الاتصالات مع واشنطن من أجل صياغة الاتفاق.

وأعربت الصين، اليوم، عن أملها أن تواصل واشنطن العمل مع موسكو لضمان التمديد السلس للمعاهدة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تتلقَ أية دعوة للمشاركة في قمة مجموعة الـ7، التي ستنعقد في بريطانيا في يونيو المقبل.