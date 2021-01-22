طبيب: جلطة بالمخ قد تكون سبب وفاة ناشئ الزمالك خلال الصلاة

توفى لاعب ناشئ بأكاديمية الزمالك، في السويس خلال الركعة الرابعة في صلاة العشاء في منزله، بحي الأربعين، وشيع الأهالي جثمان الطفل عمر أباظة، ظهر اليوم الجمعة، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه وجيرانه.

وأكد تقرير طبيب بمستشفى السويس العام، أن الوفاة من المرجح أنها بسبب إصابة الطالب بجلطة في المخ.

وشارك في تشيع جثمان الطفل عمر أباظة، أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه بالمدرسة، وسط حالة حزن سادت داخل المحافظة بعد وفاة الطالب.

وقال محمد مقلد خال الطفل، إن عمر أباظة 15 عامًا كان يصلي العشاء في منزله بمنطقة الألبان، وخلال السجود في الركعة الأخيرة لم يستطع استكمال الصلاة، وقال لأسرته إنه يشعر بدوار ويرغب في القيئ، وعقب ذلك وضعوه على سريره، إلا أنه راح في سبات عميق، ما دفع والده للإسراع به إلى المستشفى العام.

وأوضح أن الطبيب الذي فحص عمر، أفاد بأنه توفي ومر على زمن وفاته قرابة ساعة، ورجح أن يكون سبب الوفاة جلطة في المخ.

وتابع الخال، أن كلمات الطبيب نزلت كالصاعقة على والديه، إذ انهارت والدته وجرى نقلها للعناية المركزة، بينما فقد والده الوعي من هول الصدمة.

وأكد خال الطفل، أن عمر لم يُعاني من أي أمراض ولم تظهر عليه أعراض تشير إلى إصابته بأي مرض.

وقال الكابتن ميمي فريد، مدرب أكاديمية الزمالك في السويس، إن الطفل عمر من الناشئين المميزين في اللعب، محبًا لزملائه، وكان يعشق نادي الزمالك.