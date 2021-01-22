بعد أسبوعين من إصابته.. وفاة صحفي نتيجة كورونا بالفيوم

توفي الكاتب الصحفي مصطفى منسي عضو نقابة الصحفيين، ومدير تحرير جريدة «الحقيقة»، اليوم الجمعة، مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد إصابته بالفيروس بأسبوعين، عن عمر يناهز 59 عامًا.

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الكاتب الصحفي مصطفى منسي، الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أصابه منذ أسبوعين.

وكان «منسي»، أُصيب بكورونا منذ أسبوعين قائلًا: «كورونا.. الحمد والشكر لله رب العالمين زارني في بيتي جند من جنود الله»، وطمأن الجميع على حالته، موضحًا أنّ أطباء مستشفى الفيوم الجامعي يتابعون حالته في العزل المنزلي، بعدما أحضر له شقيقه الشيخ عمر منسي أسطوانة أوكسجين للمنزل وتم وضعه عليها.

وطالب «منسي» جميع زملائه وأقاربه بعدم إرسال رسائل صوتية عبر تطبيق «واتساب» لأنّه يتأثر بها، وبالتالي تتسبب في إضعاف جهاز المناعة لديه، مُناشدًا من يرسل له رسالة تكون مدتها قصيرة قدر الإمكان وبعيدة عن العاطفة، مؤكدًا أنّه سيرى الرسائل ولن يكون قادرًا على الرد عليها لذلك طلب ألا يشعر أحد بالضيق منه بسبب عدم تمكنه من الرد.

وأشار إلى أنّ تلك التوصية طبقًا لتعليمات الدكتور عاصم العيسوي أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية ووكيل كلية الطب، موضحًا أنّه سيحرص كل الحرص على طمأنة الجميع عن حالته أولًا بأول، مُطالبًا الجميع بألا يحرموا المرضى من الدعاء لهم بظهر الغياب.

وعقب ذلك تدهورت الحالة الصحية لـ«منسي»، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الفيوم الجامعي، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتوفي اليوم متأثرًا بإصابته.

ونعى الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وهالة السويفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأسرة جامعة الفيوم، «منسي»، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.