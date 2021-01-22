هواوي: لا مشكلات في نظام التشغيل الجديد بعد مرور شهر على إطلاقه

شهر مضى على إطلاق شركة هواوي نظام تشغيلها الجديد، حيث قالت مصادر في الشركة إن النظام الجديد لم يواجه أي تعليقات سلبية تتعلق بوجود مشكلات به حتى الآن.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل «HarmonyOS 2.0» للهواتف الذكية، كان خلال مؤتمر «Developer Day HUAWEI» في بكين، وهو ما يمثل علامة فارقة في بناء نظام تشغيل « HarmonyOS» الشاملة.

مميزات عديدة لنظام التشغيل الجديد لـ هواوي

وأضافت المصادر أن النظام الجديد لتشغيل هواوي يتميز بعدة مميزات، حيث تتوافر النسخة التجريبية 2.0 من نظام التشغيل على الموقع الرسمي «HUAWEI Developer» لمطوري تطبيقات الهواتف الذكية، و تقدم هواوي إمكانات نظام «HarmonyOS» الشامل، والعديد من الواجهات لبرمجة تطبيقات «- API»، ما يسهل تطوير تطبيقات الهواتف الذكية المتوافقة مع نظام التشغيل «HarmonyOS».

وتابعت أن هواوي ترحب بانضمام مزيد من الشركاء إلى المنظومة، ومنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من المزايا التي تقدمها عبر استراتيجيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي «- Seamless AI Life».

أجهزة فائقة تأتي مع تطبيقات أكثر ثراء

وأوضحت المصادر أن نظام التشغيل «HarmonyOS» سينشئ أجهزة فائقة تأتي مع تطبيقات أكثر ثراءً من أي وقت مضى، فضلاً عن الخدمات الفائقة التي تغير الحياة، بالإضافة الى توفير أكثر من 15 ألف واجهة لبرمجة تطبيقات «- API»، بما في ذلك خدمات النظام الموزعة وقدرات البرامج والأجهزة.

كما يهدف نظام التشغيل «HarmonyOS» إلى المساعدة في إنشاء تطبيقات مبتكرة وتنافسية متوافقة مع جميع أنواع الأجهزة وموجهة نحو جميع سيناريوهات الاستخدام، بنفس السهولة التي تمت تجربتها في عصر تطوير تطبيقات الأجهزة المستقلة.وتوقعت المصادر تحقيق مبيعات جيدة من منتجات الشركة خلال 2021، خصوصًا في ظل الإقبال الكبير على هواتف هواوي بنظام تشغيلها الجديد.

وبحسب عدد من شركات الأبحاث سجّلت مبيعات سوق الهواتف المحمولة فى مصر، خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2020، نموًا بنسبة 4% إلى نحو 12 مليون وحدة بقيمة بلغت 2.2 مليار جنيه مقارنة مع 11.5 مليون جهاز بقيمة 1.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضي.