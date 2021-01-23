غدا.. الحكومة تصرف رواتب يناير لموظفيها شاملة زيادات المعلمين

تبدأ وزارة المالية، غدا الأحد، صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، على مدى ثلاثة أيام.

وتبدأ عملية صرف رواتب قرابة 5 ملايين موظف الجهاز الإداري للدولة، بصرف رواتب العاملين بوزارتي الداخلية والصحة وفقا لجدول الصرف الموزع على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ووفقا لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية في يناير الماضي، يبدأ العاملون بـ26 وزارة وهيئة حكومية صرف مرتبات شهر يناير في مقدمتهم وزارتي الصحة والداخلية، بالإضافة إلى المديريات التابعة لهما في المحافظات بينما يصرف العمال والموظفون في 16 وزارة وهيئة يوم 25 يناير الحالي، على أن يتم صرف مرتبات العمال في باقي وزارات وهيئات والجهات الأخرى يوم 26 يناير.

صرف الزيادة الجديدة على رواتب المعلمين

وتتضمن رواتب يناير، الزيادة الجديدة على رواتب المعلمين ضمن الحزمة المالية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين معيشتهم، بتكلفة 3.3 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي.

وسيستفيد 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم العام والأزهري قبل الجامعي، على الزيادة الجديدة، وتتراوح قيمة الزيادة بين 390 و630 جنيها شهرياً.

وتشمل الزيادات الجديدة رفع قيمة بدل المعلم بنسبة 50%، ورفع حافز الأداء بنسبة 50%، علاوة على مكافأة امتحانات النقل 25%، إلى جانب حافز الإدارة المدرسية، وتضمن الزيادات تدشين صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتحسب الزيادات الجديدة بالنسبة لمعلمي قطاعي التعليم العام والأزهري، بالمتوسط حيث يتراوح متوسط الزيادة الشهرية من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين، بالإضافة إلى حافز الإدارة المدرسية، وبحسب الدرجات الوظيفية الست، فقد زاد راتب المعلم المساعد إلى 2125 جنيهًا، والمعلم إلى 2350 جنيها ومعلم أول 2525 جنيهًا، ومعلم أول «أ» 2835 جنيهًا، ومعلم خبير 3639 جنيها ومعلم كبير إلى 4675 جنيهًا.