50 عاما على ذكرى احتفالية القاهرة بألفيتها.. وتدشين أول معرض كتاب

يوافق اليوم السبت 23 يناير، ذكرى الاحتفالية الأولى بمدينة القاهرة، منذ نصف قرن وتحديدا عام 1969، بمناسبة مرور ألف عام على تأسيسها.

احتفالية القاهرة تزامنت مع افتتاح أول معرض للكتاب

وتزامنت هذه الاحتفالات مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة، والذي كان وليد فكرة احتفالية ألفية القاهرة، بعد أن قرر الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك، الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي الإشراف على إقامة أول نسخة لمعرض للكتاب.

وفي مساء 22 يناير 1969 جرى افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأرض المعارض بالجزيرة «دار الأوبرا المصرية حاليا»، بمشاركة 5 دول أجنبية وحوالي 100 ناشر على مساحة 2000، وذلك حسب تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات.

إقامة المعرض في ذلك الوقت كان شاهدا على تطور القاهرة

وتحدث الكاتب والباحث في التاريخ الثقافي محمد سيد ريان، في كتابه «حكاية أول معرض دولي للكتاب»، أن الفنان عبدالسلام الشريف كان صاحب فكرة إقامة المعرض في هذا التوقيت بالتزامن مع احتفالية القاهرة ليكون شاهدا على تطور مدينة القاهرة وتاريخها، ويذكر الكتاب أن المعرض قد استمر ثمانية أيام، واشترك فيه 46 ناشراً يمثلون 32 دولة من أوربا وأمريكا وآسيا والدول العربية.

وذكر ريان في كتابه، أن الدكتور فؤاد زكريا، روي تفاصيل يوم افتتاح المعرض قائلا: «كان يوما مكفهر الجو منهمر المطر شديد البرودة، وكنت أحسب وأنا مدعو إلى يوم الافتتاح أنى لن أجد إلا نفراً قليلاً من المتجلدين الذين لن يملكوا بسبب أو لآخر أن يرفضوا الدعوات الموجهة إليهم لحضور الافتتاح».

وتابع: «بل لقد بلغ بى التشاؤم حدا ظننت معه أنى قد أعود بعد دقائق من حيث أتيت وأن الافتتاح قد يؤجل إلى وقت آخر أنسب، فى جو أفضل.. وما إن اقتربت من أبواب المعرض حتى شاهدت ما لم أكن أتوقع ومالم يكن يتوقعه أشد الناس تفاؤلاً بنجاح هذا المعرض».