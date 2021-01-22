أستاذ إدارة: زيارات السيسي للأكاديميات الشرطية والعسكرية ترسيخ لقيمة الشباب

قال الدكتور عبد الوهاب الراعي، أستاذ علوم الإدارة والقيادة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والأكاديميات العسكرية والشرطة، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زياراته التفقدية التكرارية للأكاديميات الشرطية والعسكرية؛ تعكس نهجا قياديا لرؤية راسخة نحو قيمة وأهمية الشباب المدني والأمني والعسكري، كأبرز فئات رأس المال البشري المصدر لقادة المستقبل، وبصفته العنصر الأساسي في تحسين كفاءة أداء المؤسسات الداعم لتطوير الخدمات للمواطن.

جاء ذلك تعليقا على هامش زيارة الرئيس الميدانية لأكاديمية الشرطة خلال الصباح الباكر اليوم الجمعة.

دلالات الزيارة

وأضاف الراعي، أن دلالات هذا النهج واضحة ومتعددة منها أن السيسي هو أول رئيس جمهورية يمارس هذا الاحتكاك المباشر مع الشباب بهذا العدد من تكرار الزيارات الميدانية للأكاديميات الشرطية والعسكرية للوقوف على سير العمل في أعداد الطلاب على أرض الواقع، وأيضا لقاءات مؤتمرات ومنتديات وفعاليات الشباب وطلاب الجامعات، بالإضافة إلى تمكينهم بالمناصب الرفيعة، وآليات البرنامج الرئاسي لإعداد القادة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والدعم الدستوري والقانوني وغير المسبوق في نسب تمثيل الشباب بالمجالس النيابية والمحلية وغيرها، وذلك في ظل مشروعات تنموية مختلفة عملاقة ذات أثر نفعي حاضر للعامة ومستقبلي للشباب بشكل خاص.

الراعي: وسيلة فعالة للوقوف على الواقع

واستطرد الراعي أن تلك الزيارات الميدانية التفقدية هي وسيلة فعالة للوقوف على الواقع كزاوية واضحة بجانب التقارير والمراسلات لمعرفة أوجه الإجادة والقصور بما يدعم مبدأ الإصلاح والتقييم العادل والثواب والعقاب لتحقيق الصالح العام، بالإضافة لما يتضمنها من جوانب إنسانية من تقدير مستحق لأسر الشهداء.

وانتهى الراعي إلى أن دعم الإرادة والعزيمة والهمة الإيجابية، لكل من يحمل خيرا للوطن والمواطن، واجب، لأنه سعي في ظل رضا المولى عز وجل، ورضا الله على العبد أكبر من الجنة وما فيها لأن الرضا هي صفته والجنة هي خلقه.