أديب: تنصيب بايدن فضوله الشوارع.. والنهاردة السيسي كان قدامه 10 آلاف

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أثناء تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن جرى تفريغ كافة شوارع العاصمة من المواطنين، وفي حال حدث ذلك في مصر لكثرت الأقاويل: «مكانش فيه حد في الشارع غير مخبر، والنهاردة الرئيس في أكاديمية الشرطة كان قدامه 10 آلاف بني آدم».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية» والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن هناك إدارة جديدة تحكم البيت الأبيض والعالم، ونظام جديد سيتبنوه: «لازم نتعامل ومتاخدناش العزة إننا مصر، وفيه اختيارات تانية مش اختياراتي، وأنا بنقل ليكم الصورة الكاملة».

أديب: لازم نبقي فاهمين إن فيه تغيير بيحصل

وأوضح أن الإدارة الأمريكية أرسلت رسالة إلى مصر عبر تحقيق صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه الآن بدأ نظام جديد ويجب التعامل بشكل جديد: «مصر بدبلوماسيتها وسفيرها الجديد الموجود في واشنطن، كل دول عندهم قدرة على استيعاب هذا الأمر والتعامل معه، وياما اتعاملنا مع ناس، ولازم نبقي فاهمين إن فيه تغيير بيحصل، والإدارة المصرية رصدت هذا التغيير وعملت أشياء كثيرة لاستيعاب هذا المد الجديد».

وأكد أن السجال الذي حدث بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي في باريس سنرى مثله كثيرا: «يومها ماكرون قال رأيه والرئيس رد عليه بشكل قوي، وهنشوف أخوه بالأمريكاني خلال الفترة المقبلة، ولو محصلش يبقي خير وبركة ولفوا المروحة الدنيا مروحة، ونحن أمام إدارة جديدة».

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة لترامب وُجه لوزير خارجيتها سؤال في الكونجرس الأمريكي أثناء جلسة الاستماع له: «قالوا له يا وزير الخارجية المرشح هل يمكن تحت أي ظرف إعادة السفارة الأمريكية من القدس لأي مكان تاني، رد عليه وقاله لا، لا يمكن»

الإدارة الجديدة عندهم أمور واضحة وهيعملوها

وتابع: «الإدارة الجديدة عندهم أمور واضحة وهيعملوها لأنه بيرضي طبقة انتخابية موجودة، ودي بيسموها الفترة الثالثة للرئيس أوباما، لأن أغلب الموظفين كانوا موجودين في عهد أوباما، لأن بايدن نفسه كان نائب رئيس وموجود أيام أوباما أيضا».