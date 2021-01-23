بعد انضمامه للتأمين الصحي الشامل.. 5 معلومات عن مستشفى النصر للأطفال

انضم مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ضمن 7 مستشفيات بالمحافظة، بعد أن تم تجديده وتطوير الأجهزة والكوادرالطبية به.

«الوطن» يقدم 5 معلومات عن مستشفى النصر التخصصي للأطفال:

1- يعد المستشفى صرحا طبيا عملاقا يخدم محافظات ومدن القناة، وتم إنشاؤه حاليًا على أرض مستشفى النصر التي ظلت أبنيته مهجورة أكثر من 18 عامًا، ويدار مستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، حسب التوأمة التى تم توقيعها مع وزارة الصحة، بهدف تقديم أفضل خدمات طبية للمنتفعين داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، وفقًا للمعايير المصرية المعتمدة، وستعمم المنظومة على كل المحافظات خلال 5 سنوات.

2- نجح المستشفى فى إجراء عمليات كبيرة بالقلب والمخ، خاصة علاج الأورام، فالنصر أول مستشفى في تاريخ بورسعيد لأورام الأطفال، ويضم تخصص قلب مفتوح بالتعاون مع الدكتور العالمي مجدى يعقوب، وكذلك تخصص قسطرة قلبية، ويضم المستشفى 68 سرير وبها أقسام للأطفال، وبه عيادة نفسية وعصبية، ووحدة رعاية مبتسرين مجهزة بعدد 11 جهاز تنفس صناعي، ووحدة مناظير جهاز هضمي، وقسما للجراحات المتخصصة للأطفال، وأقسام للأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، ومعامل، وعلاج كيماوي، ووحدات للتمريض، كما يوجد قسم بالمستشفى لتشوهات العظام ومطعم، واستراحة وغرفة ترفيه.

3- يوجد بالمستشفى 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين، وهي وحدات الرعاية الأولية، والخدمات الثنائية، و«الترشلي كير».

4- ويستقبل المستشفى الحالات التي يتم تحويلها من الوحدات الصحية والمستشفيات الأخرى، ولا يستقبل حالات الحوادث، كما يستقبل المستشفى حالات أورام الأطفال، ويطبق نفس بروتوكول علاج مستشفى 57357، كما تم تدريب الأطقم الطبية والتمريض بمركز مجدي يعقوب، ومعهد ناصر، ويوجد 200 ممرضة و300 طبيب يؤدون الخدمة الطبية للمستشفى بالجودة العالمية.

5- ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ,وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى بورسعيد، حلم أنتظره المواطنين، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين.