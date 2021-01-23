عاجل.. مستشار أمريكي: واشنطن ستراجع اتفاقها مع «طالبان» الأفغانية

أبلغ مستشار بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، نظيره الأفغاني حمد الله مهيب، بأن الولايات المتحدة ستراجع الاتفاق مع حركة «طالبان» الأفغانية المبرم في فبراير 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق، بسحب كل قواتها من البلاد بحلول منتصف 2021.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قالت في نوفمبر الماضي، إنه سيتم سحب نحو 2000 جندي من أفغانستان بحلول 15 يناير المقبل.

وكانت «طالبان»، سيطرت على مساحة من الأراضي الأفغغانية في وقت سابق، هي الأكبر على الإطلاق منذ هزيمتها على يد «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة في 2001.