طالبان تدعم ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي

حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تأييد غير عادي في السباق على البيت الأبيض، حيث ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن حركة "طالبان" المتشددة في أفغانستان أعربت عن تفضيلها لترامب.

وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، لشبكة "سي بي إس نيوز"، في حوار عبر الهاتف أمس، "نأمل أن يفوز في الانتخابات وينتهي الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان". لكن مقاتلي "طالبان" أعربوا عن قلقهم بشأن معركة ترامب ضد "كوفيد - 19".

وقال زعيم بارز آخر في "طالبان" لشبكة "سي بي إس نيوز": "عندما سمعنا عن إصابة ترامب بـ(كوفيد - 19)، شعرنا بالقلق على صحته، لكن يبدو أنه يتحسن".

وقال المتحدث باسم حملة ترامب تيم مورتو أمس، إن الحملة "ترفض" دعم "طالبان". وقال مورتو لشبكة "سي بي إس نيوز": "يجب أن تعلم طالبان أن الرئيس سيحمي دائماً المصالح الأميركية بأي وسيلة ضرورية".

ومع بقاء أقل من شهر على انتخابات 3 نوفمبر، قال ترامب قبل أيام، إن القوات الأميركية يمكن أن تنسحب بالكامل من أفغانستان بحلول نهاية العام.

وجعل الرئيس من تقليص وجود القوات الأميركية في الخارج قضية مركزية في حملته الانتخابية، في الوقت الذي انتقد فيه الحروب الأميركية "التي لا نهاية لها".

طلّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدون كمامة، على المئات من أنصاره السبت، في أول مناسبة عامة يحضرها منذ أصيب بكوفيد-19، معلنا من شرفة البيت الأبيض أنه يشعر بأنه "في حالة رائعة".

وتحدث ترامب من شرفة بالبيت الأبيض مع مئات من مناصريه تجمعوا في حديقة أسفلها، وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام" وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وقال ترامب أمام الحشد: "أشعر بخير.. صحتي ممتازة"، مضيفا أن بلاده "تمتلك أدوية وعلاجات لمكافحة كورونا وأنتجنا لقاحات سيتم طرحها قريبا" وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.