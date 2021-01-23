وزيرة التجارة: مصر حريصة على تفعيل دور مجلس الأعمال مع السودان

ترأست وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ونظيرها السوداني مدني عباس مدني، فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، الذي عُقد أمس الجمعة، في العاصمة السودانية «الخرطوم»، وأقيم على هامشه ملتقى الأعمال المصري السوداني، الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني برئاسة هشام صلاح مطر.

وحضر فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك، حسام عيسى سفير مصر لدى السودان، والدكتور شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمستشار طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصري بالخرطوم، وتامر الواثق بالله رئيس وحدة مجالس الأعمال بالوزارة، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي مجتمعي الأعمال بمصر والسودان.

وأكدت «جامع»، في كلمتها خلال فعاليات الاجتماع، حرص الحكومة المصرية على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الاستراتيجي المشترك.

بدوره، أكد «الجبلي» أهمية المجلس لمصر والسودان، كونهما عمقا واحدا، ومن الطبيعي والمنطقي أن يكون أكبر تبادل تجاري بين البلدين وبعضهما البعض.

وقال «الجبلي» إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يجب أن ينمو، ومجلس الأعمال يجب أن يؤدي دوره في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الجمارك مورد مهم جدا، لكن لابد أن ننظر للمستقبل، فتخفيض الجمارك يساعد على رفع معدلات التبادل التجاري.

من جانبه، أكد «مدني» أن مشروع المنطقة الصناعية المصرية في السودان، الذي تمت مناقشته خلال زيارة وزيرة التجارة المصرية الحالية إلى السودان، هو مشروع يُلبي حاجة الجانبين، حيث يساعد في تطوير القطاع الصناعي السوداني، كي ينهض وينمو ويتطور ويُحدث القيمة الإضافية للمنتجات السودانية، كما يُتيح امتدادا كبيرا للمنتجات المصرية في القارة الإفريقية.

ووقعت وزيرة التجارةوالصناعة المصرية، ونظيرها السودان، مذكرة تفاهم في برنامج الصناعات الصغيرة، وذلك خلال انعقاد الملتقى الاقتصادي المصري السوداني، أمس الجمعة، في الخرطوم.

وشهدت فعاليات توقيع مذكرة التفاهم عرضا قدمته وزارة الصناعة والتجارة السودانية، عن قطاع المشروعات الصغيرة في السودان، والتحديات التي تواجهه، والمعوقات أمام تطويره.

جامع: الرئيس السيسي يولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أهمية خاصة

وأكدت «جامع»، في كلمة خلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، أن التعاون بين مصر والسودان في هذا القطاع من شأنه التغلب على معظم هذه التحديات والمعوقات، عبر الاستفادة من التجربة المصرية في هذا القطاع.

وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أهمية خاصة، كونه مصدرا رئيسيا للتشغيل وتوفير فرص العمل.

وقالت إن مصر لديها تجربة جيدة في هذا المجال، وسيكون هناك مجالات للتعاون لها نتائج إيجابية على الأرض، لافتة إلى دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كونه يضم قطاعات مختلفة في التجارة والصناعة وخدمات الإنتاج الزراعي.