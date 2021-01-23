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محمود مسلم

مدبولي يهنئ السيسي بذكرى ثورة 25 يناير: وفقكم الله في مسيرة التنمية

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الوطن
10:13 ص | السبت 23 يناير 2021
مدبولى

مدبولى

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة عن تقديم أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعين المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في كل ربوعها، من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها.

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