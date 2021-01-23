تحرير 11500 محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 32 ألف منشأة مخالفة

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات فيما يخص إجراءات المحافظات لتطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن التقرير الذي تلقاه من غرفة العمليات، أشار إلى أن عددًا من المباني الخدمية والأماكن العامة والشوارع والمؤسسات المختلفة التي تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية منذ شهر أكتوبر 2020 وحتى 22 يناير الجاري في 27 محافظة بلغ حوالى 670 ألف مبنى متنوع، وتشمل الأسواق والمواقف والمبانى الخدمية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات.

تحصيل غرامات كمامة بـ750 ألف جنيه

وفي السياق ذاته، تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود المحافظات فى تطبيق رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم للغرامات الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وقال «شعراوي» إن التقرير أشار إلى أنه منذ تطبيق هذا القرار وحتى 22 يناير 2021 بلغ عدد المحاضر التي حررتها المحافظات للمواطنين على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حوالى 11500 شخص، وتحرير 220 محضرًا لمنشآت قامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وتم تحصيل غرامات ومخالفات بحوالى 750 ألف جنيه من المخالفين، كما تم فض 380 سوقًا مخالفًا، و321 حفل زفاف وعزاء و176 سنترًا تعليميًا.

ووجه ووزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات، أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، تلقي اللواء محمود شعراوي، تقريراً حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال وزير التنمية المحلية، إه تم إغلاق حوالي 31 ألف منشأة متنوعة فى 18 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى أمس الجمعة، وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020 .

وأكد «شعراوي» أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين، كما طالب الوزير بضرورة استمرار عدم دخول المباني الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية، واستمرار أعمال الرش والتطهير للمباني الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات .

وأكد أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.