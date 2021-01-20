التنمية المحلية: صحيفة حالة جنائية للمنضم لـ«تنظيم المركبات».. (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية إن قانون تنظيم المركبات رقم 150 من سنة 2020، ستكون هناك لجنة عليا، وهي التي ستحدد الأماكن التي ستكون مخصصة للإنتظار بالشوارع، وتحديد الساحات، وبالإضافة لذلك تحدد للمتقدم بالطلب القيمة التي سيدفعها مقابل «الركنة» والتسعيرة، شارحًا أن هذه اللجنة ستراعي الوضع الاقتصادي للمكان حيث سيكون هناك فارق بين الأسعار في الأحياء والشوارع والعواصم والمدن إلى غير ذلك، وستحددها اللجان المتواجدة في كل محافظة وكل حي.

القائم على عملية تنظيم الركنات شخص يرتدي زي محدد

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن القائم على عملية تنظيم الركنات سيكون شخص محدد يرتدي زي محدد ويرتدي بادج عليه اسمه وصورته ورقم ترخيصه، والمكان المخصص للعمل به والمرخص له، مشددا على أن المواطن سيحصل على إيصال مايفيد بالمقابل الذي يدفعه.

مشددًا على أن الشركات أو الأفراد العاملين بالمنظومة سيلزموا باشتراطات حماية مدنية.

تجديد الترخيص كل 3 سنوات

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن الترخيص الذي يصدر عن حامل الترخيص يصدر كل 3 سنوات، ويتم التجديد في الشهر الأخير للعام الثالث، ويقدم نفس المستندات والتي تفيد طلبه للتجديد، وإذا لم يقدم طلب التجديد ينتهي الترخيص، والمخالفة من حامل هذا الترخيص والمسؤل عنه بعد علمه تبدأ العقوبات بثلاث شهور سجن وغرامة من 1000 لـ5000 آلاف جنيه، أو أيهما، ثم تضاعف العقوبة في حال تكرار الأمر، ولذلك يجب التأكيد على حاملي الترخيص عدم المخالفة لعدم التعرض للعقوبات.

هناك رقم للشكاوى لكل منطقة

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية عن شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم للإنضمام للمنظومة لضمان عدم تعرض المواطنين للبلطجة، وكشف طبي يفيد عدم تعاطيه مخدرات أيضًا، مشددًا على أن هناك لوحات إرشادية بكل منطقة بها المكان والإسم والشخص المسؤل.

وبالإضافة لذلك هناك رقم للشكاوى، وهذا الرقم مربوط باللجنة المسؤلة بالمحافظة ويتم التواصل معها لتقديم الشكاوى في الشخص باسمه والمكان ورقم الترخيص الموجود على اللوحة الإعلانية الموجود في مكان الركنة.