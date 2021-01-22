«التنمية المحلية» تنفذ حملات لإزالة الإشغالات بحيي المقطم والأزبكية

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة، بتكليف محافظة القاهرة ورئيسي حيي المقطم والأزبكية، بتنظيم عددا من الحملات، بعد أن تلقت الوزارة خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشكاوي والاستغاثات من المواطنين، باستغلال عدد من الكافيهات والمقاهي في مناطق مختلفة بالحيين، أرصفة ومداخل العمارات السكنية، بالإضافة إلى مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا، وتقديم الشيشة للمترددين، ووجود أعداد كبيرة من الباعة الجائلين في الكثير من الشوارع الرئيسية، التي تعوق حركة المرور وسير المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفات

وأكد «شعراوي» أن الأجهزة التنفيذية كافة بالمحافظات، تتخذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير التنمية المحلية، إن إدارة المرافق والإشغالات والجهات المعنية بحي الأزبكية، نفذت عددا من الحملات على مناطق الحي كافة؛ إذ رفعت وأزيلت بعض المخلفات والإشغالات الموجودة بشوارع «كلوت بك، وزكي، وسوق التوفيقية، وعلي الكسار»، ومنطقة تطوير الألفي.

كما صودر عددا كبيرا من «الشيشة»، التي يستخدمها المترددين على تلك المقاهي والكافيهات المخالفة، ورفع كميات كبيرة من القمامة من عدد من الميادين والشوارع الرئيسية، والتي تشوه المظهر الحضاري.

وطالب الوزير، رئيس حي الأزبكية، باستكمال إزالة المخالفات والإشغالات الموجودة بالحي، التي تعوق سير المواطنين وحركة المرور، خاصة في فترات المساء بصورة يومية.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المسؤولين في الحي بتكثيف الحملات، لإزالة أي إشغالات أو مخالفات موجودة، والاستماع لشكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة لها، باعتبار ذلك معيار رئيسي في تقييم القيادات بالمحليات.

تحرير 112 محضرا عدم ارتداء كمامة ومصادرة 820 شيشة بالمقطم

وفي السياق ذاته، نظم حي المقطم عددا من الحملات على مدار عدة أيام، خلال هذا الأسبوع، على الكافيهات والمقاهي المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، فيما يخص مجابهة فيروس كورونا، وتقديم بعض المقاهي والكافيهات للشيشة، واستغلال البعض للأرصفة، ووجود بعض الإشغالات والمخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات.

وضبطت عددا من المخالفات، وحرر أكثر من 112 محضرا عدم ارتداء الكمامات الواقية لكورونا، بالإضافة إلى محاضر الإشغالات، ومصادرة أكثر من 850 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهي، بالإضافة إلى غلق وتشميع عددا من المحال والورش، التي خالفت مواعيد غلق المحلات العامة.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للتنبية على رؤساء الأحياء بالمحافظة، بالتصدى بكل حسم لأي محاولات لمخالفة الإجرءات الوقائية والاحترازية لكورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال «شعراوي» إن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، يمر على الأحياء والمدن التي نفذت الحملات بها؛ للتأكد من عدم عودة المخالفات والإشغالات مرة أخرى، كما يمر القطاع بشكل مفاجئ علي الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، لمتابعة عددا من المحاور، وعلى رأسها منظومة النظافة، والاستجابة لشكاوى المواطنين.

يأتى ذلك استمرارا للحملات التي تنفذها بها وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، لإعادة الانضباط للشارع المصري، والتي كان آخرها في أحياء حلوان وشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والخانكة والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والدقي بالجيزة، لإزالة الاشغالات والمخالفات، والاستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا .