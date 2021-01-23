المهندسين: 42% من استهلاك الكهرباء في المنازل..و15% بالمؤسسات الحكومية

نظمت شعبة الهندسة الميكانيكية التابعة لنقابة المهندسين ندوة حول استخدام الطاقة وأنواعها ومصادرها في مصر وذلك باستخدام تطبيق Zoom، كإجراء احترازي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع نقابة مهندسي مرسي مطروح.

وأشار المهندس عادل درويش، رئيس الشعبة الميكانيكية، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن المحاضرات الأسبوعية التي تطلقها الشعبة عبر Zoom، موضحا أن الاسبوع المقبل سوف تقيم الشعبة محاضرة عن الصيانة الوقائية في عالم السيارات.

دراسات للربط الكهربائي مع أوروبا ومع دول الخليج أبرزها السعودية

وقد حاضر في الندوة الدكتور علي عبد النبي، أستاذ الطاقة النووية، والذي أكد أن القدرة الاسمية لإنتاج واستهلاك الكهرباء في مصر، في عام (2019/2018) بلغت 58.353 جيجاوات، موضحا أن هناك ربط كهربائي مع الأردن منذ أكتوبر من العام 1998، وأن جهد الربط يبلغ 400 كيلوفولت، والطاقة المباعة 314 جيجاوات ساعة، والطاقة المشتراه 69.7 جيجاوات ساعة.

وأشار إلى أن هناك أيضا ربط كهربائي مع ليبيا منذ مايو 1998، وأن جهد الربط يبلغ 220 كيلوفولت، والطاقة المباعة 327 جيجاوات ساعة، أما الطاقة المشتراه 0.3 جيجاوات ساعة، كما أن هناك ربط كهرائي مع السودان منذ أبريل من العام الماضي 2020، لافتا إلى أن جهد الربط 220 كيلوفولت، بقدرة 60 ميجاوات، وتبلغ قدرة مشروع الربط 300 ميجاوات خلال العام الحالي 2021، وأنه مع التوسع فى المشروع سيصل إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية.

الربط الكهربائي مع السعودية

وتابع، قائلا «أما الربط مع السعودية والذى لم يبدأ بعد فهو يهدف إلى تبادل بقدرة 3000 ميجاوات، بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي ذى التيار المستمر ثنائى القطب على جهد 500 كيلوفولت، وهناك دراسات للربط مع أوروبا ومع دول الخليج».

وأشار خبير الطاقة النووية إلى أن محطات التوليد التى تعمل بالغاز حاليا تمثل 80% والمائي 10% والمتجددة 7% والمازوت 2%، أما استهلاك الكهرباء على مستوى القطاعات، فيتضح من أرقامه أن الاستهلاك المنزلي 42%، والصناعة 27%، والقطاع التجاري 13%، والمباني الحكومية والإنارة العامة 13%ـ والزراعة 5%.

واختتم كلامه بقوله «وأخيرا نجد أن نصيب الفرد من الكهرباء كمتوسط استهلاك في سنة (2019/2018) هو 2020 كيلووات ساعة، وهو رقم متواضع» بحسب تعبيره.