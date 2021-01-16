«المهندسين» تدعو لعقد جمعياتها العمومية 27 يناير رغم كورونا

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشعب الهندسية بمقر النقابة العامة للمهندسين في شارع رمسيس بوسط القاهرة، وذلك خلال شهر يناير الجاري.

ورغم اتخاذ نقابة المهندسين، بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مثل الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية عبر تطبيق «نقابتي» إليكترونيًا، ومناشدة النقابة للأعضاء بعدم الحضور إلى مقر النقابة، لكن تمّ توجيه الدعوة لأعضاء 7 شعب هندسية لعقد جمعياتها العمومية التي تبدأ الأربعاء 27 يناير وتنتهي الأحد 31 يناير الجاري.

النصاب يكتمل بحضور 50 عضوًا في الاجتماع الثاني

وذكرت نقابة المهندسين،في دعوتها، إنَّ موعد الانعقاد الأول يكون صحيحًا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعبة، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويتم بحضور 50 عضوًا طبقًا للقانون 66 لسنة 1974، وإلا يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل هذا العدد وهو 50 عضوًا.

جدول الأعمال يناقش 4 محاور

ومن المقرر، بحسب إعلان نقابة المندسين، أنَّ يناقش جدول الأعمال 4 محاور رئيسية وهي: مناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2020، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2021، والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

ومن المقرر أنَّ تعقد شعبة هندسة التعدين والبترول جمعيتها العمومية يوم الأربعاء 27 يناير، بينما تعقد شعبة الهندسة المعمارية جمعيتها العمومية يوم الخميس 28 يناير، فيما تعقد شعبتان جمعيتهما العمومية يوم الجمعة 29 يناير وهما شعبة الهندسة الكهربائية وشعبة الهندسة الميكانيكية، كما تعقد شعبتان أيضًا جمعيتهما العمومية يوم السبت 30 يناير وهما شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات وشعبة الهندسة المدنية، وأخيرا تعقد شعبة الهندسة الكيميائية والنووية جمعيتها العمومية يوم الأحد 31 يناير الجاري.