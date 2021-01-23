«واتس آب» يغازل مستخدميه بتفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء

فى خطوة جديدة جاءت متأخرة، غازل «واتس آب» مستخدميه، بالإعلان عن تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء.

وقال إسلام خالد، الباحث في أمن المعلومات، إن الرسائل ذاتية الاختفاء أو التى تدمر نفسها، هي عبارة عن إمكانية توجيه رسائل ستختفي من الدردشة الفردية أو الجماعية بعد 7 أيام.

طريقة تفعيل الخاصية

وأضاف خالد لـ«الوطن»، أنه يمكن تطبيق هذه الميزة على كل الرسائل، المتبادلة في الدردشة، دون أن تؤثر هذه الإعداد في الرسائل التي أرسلتها أو تلقيتها سابقًا في الدردشة.

وتابع أنه يمكن لأي مستخدم في الدردشة الفردية تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء أو إلغاء تفعيلها، في الدردشة الجماعية، ويمكن لمشرفي المجموعة فقط تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء أو إلغاء تفعيلها.

ونوه خالد إلى أنه إذا لم يفتح المستخدم «واتس آب» خلال 7 أيام، تختفي الرسالة من الدردشة، ومع ذلك، قد تظل معاينة الرسالة ظاهرة في الإشعارات لحين فتح التطبيق، وعند الرد على رسالة، يتم اقتباس الرسالة الأصلية، وعند الرد على رسالة ذاتية الاختفاء، قد يظل النص المُقتبَس موجودًا في الدردشة بعد 7 أيام.

وأشار إلى أنه حال إعادة توجيه رسالة ذاتية الاختفاء إلى دردشة تم إلغاء تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء فيها، لن تختفي الرسالة من الدردشة المُعاد توجيه الرسالة إليها، وفي حال إنشاء المستخدم نسخة احتياطية قبل اختفاء الرسالة، تكون الرسالة ذاتية الاختفاء متضمنة في النسخة الاحتياطية، ويتم حذف الرسائل ذاتية الاختفاء عندما يستعيد المستخدم الرسائل من النسخة احتياطية.

تفعيل الخاصية

- افتح تطبيق واتس آب

- افتح الدردشة التى تريد تمكينها من خلالها.

- اضغط على اسم جهة الاتصال في الجزء العلوي من النافذة.

- يظهر لك خيار الرسائل ذاتية الاخفاء.

- حدد ما تريد «تشغيل أو إيقاف»

وطالب خالد بالحرص في استخدام خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء مع الأشخاص محل الثقة فقط، حيث قد يقوم شخص ما إعادة توجيه رسالة ذاتية الاختفاء أو أخذ لقطة شاشة لها وحفظها قبل اختفائها، أو نسخ محتوى من رسالة ذاتية الاختفاء قبل اختفائها، وحفظ ذلك المحتوى أو تصوير رسالة ذاتية الاختفاء بكاميرا أو أي جهاز آخر قبل اختفائها.