مها الصغير تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها داخل العناية

أصيب خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وزوجة أحمد السقا بفيروس كورونا، أول يناير الجاري، دخل على إثره المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ويتواجد حاليا على جهاز التنفس الصناعي بعد تعرضه لصعوبة التنفس بسبب إصابته بمضاعفات في الرئة، ويباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة، وتحت إشراف طبي متكامل .

ونشرت «الصغير» صورة لمحمد الصغير مع والدتها، وعلقت عليها قائلة، «محمد الصغير أبويا وحب عمري حبيبي ونور عيني أجمل وأقوى وأطيب قلب».

وأضافت، «أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل أسألكم الدعاء لإنه تعبان أوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك».

وتابعت حديثها، «إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته».

حفيد محمد الصغير يتعرض لأزمة نفسية بسبب مرض جده

وتعرض حفيده ياسين السقا لأزمة نفسية بسبب مرض جده، حيث تربطهما علاقة حب وصداقة، ويتأثر كثيراً لغيابه عنه ومن جانبه عبر ياسين السقا، ابن الفنان أحمد السقا عن اشتياقه للقاء جده مصفف الشعر الشهير محمد الصغير منذ انتشار الموجة الأولي من كورونا بسبب حالة العزل المنزلى التى تعيشها البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير هو والد الإعلامية مها الصغير زوجة النجم الكبير أحمد السقا، ويعد واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي وتعاون خلال مشواره الممتد لاكثر من 40 عامًا مع أغلب نجمات الفن والاعلام.