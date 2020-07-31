محافظ بورسعيد يهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى المبارك في مبنى قوات الأمن

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رجال الشرطة بعيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته لهم اليوم في مبنى قوات الأمن بحي الضواحي.

وكان في استقبال المحافظ، اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية بالمحافظة، والتقى المحافظ بضباط وجنود الشرطة، مؤكدا لهم حرصة على تلك الزيارة إيمانا بالدور الكبير لهؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل التقدير والتحية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالجهد الكبير الذي يقدمه رجال الشرطة الأوفياء في بث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان في كل ربوع المحافظة، وكذلك جهودهم في حملات إزالة التعديات والإشغالات.

وأوضح أن رجال الشرطة قاموا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية وتامينهم للمشروعات الكبرى على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ رسالة لأفراد الشرطة بأنهم فخر لمصر وقال: "إننا جميعا مدينون لكم على الاستقرار الذي نعيش فيه والاحتفال بأعيادنا"، مؤكدا أن الشرطة والجيش هما صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.