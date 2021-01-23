السيسي: رفع كفاءة كل المنشآت الحكومية بالمراكز والقرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أثناء بحثه لتطوير القرى المصرية، خاصة من ناحية الطرق، «فيه ناس قالت مش كل حته تسفلتوها عشان الدواب لما تمشي متتكسرش».

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، «إحنا بقدر الإمكان وعلى أقل المحاور اللي تصل القرى ببعضها أو المحاور الرئيسة داخل القرى هنسفلتها، كل المنشآت الحكومية اللي موجودة داخل المركز ده سيتم رفع كفاءتها».

وتابع: «سواء مدرسة أو مستشفى أو من هذا القبيل مع باقي الخدمات الأخرى، هل ده يوفر فرص عمل للمقاولين المحليين، أه طبعا».