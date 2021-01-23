اليوم.. السيسي يفتح مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي في بورسعيد

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

مشروع «الفيروز»الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ويوفر 10 آلاف فرصة

مشروع «الفيروز» في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال.

افتتاح مشروعات إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة.. وألبان وإنتاج حيواني بـالنوبارية والفيوم.

كما يهدف المشروع لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أنَّ يفتتح الرئيس السيسي أيضاً بالفيديو كونفرنس عددًا آخرًا من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، إضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بـ«النوبارية» والفيوم.