مصري بالسعودية يحصل 122 ألف جنيه مستحقات عمل بعد معاناة 5 سنوات

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالمملكة بعد 5 سنوات من عدم قدرته علي العودة إلي أرض، للحصول علي مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مشكلة المواطن المصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وقال إنَّ سعفان، تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تمكّن من إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالسعودية، ويدعى ياسر يسري، بعد 5 سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن، وحصوله علي مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه، وإصدار تأشيرة خروج نهائي للسفر إلى مصر.

وأرسل المواطن المصري على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، رسالة شكر قال فيها: «أنا ياسر يسري أشكر المستشار العمالي بسفارة مصر بالرياض على وقوفه بجانبي لحل مشكلتي في الشركة، ومشكلة السفر، والاتصال بكل الجهات الحكومية لحل مشكلتي .. ربنا يخليك يا رب».