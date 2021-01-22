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القوى العاملة تحصل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية

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الوطن
10:59 ص | الجمعة 22 يناير 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 3 عاملين مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 84 ألفا و352 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 350 ألف جنيه مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات 3 عاملين هم: «محمد. أ. ش»، مبلط رخام، والطبيبة «أسماء. ك. ل» ممارسة عامة، و«حسام .ح.ع.أ»، فني سلامة وصحة مهنية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب وديا مع الكفيل «شركة فيافر للتجارة والمقاولات» بتبوك، وحصل العامل «محمد .أ.ش»، مبلط رخام، على مستحقاته البالغة 41 ألف ريال قيمة رواتب 9 أشهر، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، كما حصلت الطبيبة «أسماء. ك.ل»، ممارسة عامة، من الكفيل «مجمع صحة الخلود الطبية» بجده، وحصل المواطن «حسام .ح.ع.أ»، فني سلامة وصحة مهنية، بعد مساعدة مكتب التمثيل العمالي له في تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله «شركة الهاجدية للمقاولات المحدودة» مكة المكرمة على مبلغ 11352 ريالا وتم استلام الشيك وصرف المبلغ.

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