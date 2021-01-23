«الجايكا» تمول مشروعات بحثية بالجامعة المصرية اليابانية لمواجهة كورونا

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، عن تنفيذ مشروعات بحثية جديدة تقوم بتمويلها هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتورعمرو الطويل، عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي وأستاذ الهندسة الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن هيئة «الجايكا» تقوم بتمويل ثلاثة مشروعات بحثية بقسم الهندسة الصناعية والتصنيع بالجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن المشروع الأول يتضمن إعداد نموذج محاكاة سيناريوهات انتقال العدوى، من خلال رصد نسبة انتشار الفيروس فى مستشفيات العزل التي تعالج مصابي كورونا وتحديد إحتمالات اصابة الأطقم الطبية بالعدوى، نتيجة تقديم الخدمة وكيفية تقليل ذلك.

نماذج محاكاة لسيناريوهات تفشي العدوى

وأضاف «الطويل»، أن المشروع الثانى عبارة عن نماذج محاكاة لتصميم المستشفيات الميدانية والمتنقلة التي تستخدم في حالة انتشار العدوى في مجتمعات بعيدة عن العمران لمكافحة تفشي فيروس كورونا بها، بينما يتضمن المشروع الثالث نماذج محاكاة للعمليات اللوجستية اللازمة لنقل المستلزمات الطبية وأمصال فيروس كورونا بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية.

وأكد، أنه قد تم تشكيل فرق عمل من طلاب الفرقة الرابعة بالقسم للعمل على تنفيذ المشروعات الثلاثة وسيتم إعلان نتائجها فى يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن علماء وباحثين وطلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع زملائهم الأساتذة اليابانيين، وباستخدام أحدث نظم التكنولوجيا اليابانية في خدمة جيش مصر الأبيض في مكافحة «كوفيد-19».

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، إن هناك خطة لدعم مشروعات البحث العلمي، وبما يتماشي مع رؤية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك بمايتماشي مع رؤية الجامعة الجديدة بعد الانتقال إلى الحرم الجامعي الذكي الجديد، مؤكدًا أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من باقي التجهيزات المتعلقة بالمرحلة الثانية والثالثة للجامعة.