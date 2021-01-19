وزير التعليم العالي: لقاح كورونا المصري سيدخل مرحلة التجارب على البشر

كشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خلال الجلسة العامة المنقعدة اليوم بمجلس النواب، إن تجارب اللقاح المصري لفيروس كورونا وصل مرحلة فصل الفيروس والتوافق علي التجارب قبل الإكلينيكية على الحيوانات. مشيرا إلي أن النتائج مبشرة جدا.

وقال عبدالغفار إن اللقاح سيدخل مرحلة التجارب علي البشر قريبًا جدًا، مؤكدًا أن كفاءة الطبيب المصري مميزة جدًا، مشيرًا إلى أن أحد الأطباء المصريين نشر نحو 12 بحثا في دوريات بحثية عالمية بشأن فيروس كورونا منذ بداية الوباء. موضحا أن مصر أصبح لديها أكبر مركز للأبحاث السريرية في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك رغم عدم وجود خبرة سابقة في مجال اللقاحات البشرية على العكس من اللقاحات البيطرية.

يذكر أن مجلس النواب عقد عدد من الجلسات الخاصة بعرض الحكومة لكشف حسابها خلال الفترة الماضية في إطار برنامج "مصر تنطلق"، وقد بدأت الجلسات بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عرض بشكل مكثف انجازات الحكومة علي كافة المستويات خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما لقى ترحيبا كبيرًا من جانب أعضاء المجلس.

وفي السياق، أحال المستشار فتحي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الد كتور خالد عبد الغفار، للجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لدراسته وإعداد تقرير شامل عنه، وهو الأمر الذي تكرر أيضا مع بيانات باقي الوزراء، وذلك في اطار الاتجاه القوي لمجلس النواب لممارسة دوره الرقابي خلال الفصل التشريعي الحالي، بجانب دوره التشريعي والذي بدأ بالموافقة علي مشروع قانون صندوق أسر الشهداء، الذي قدم عدد من الامتيازات لهم علي المستوي الصحي والتعليمي، كنوع من رد الجميل للتضحيات العديدة لهم.