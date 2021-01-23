ضبط 4 أطنان سكر مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، 4.2 طن سكر معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق والشوادر للتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق حفاظا على أرواح المواطنين من السلع المجهولة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد شن حملة مكبرة على الأسواق لضبط المنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت الحملة من ضبط 4.2 طن سكر معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر، وبها نقص فى أوزان العبوات بمقدار من 200 إلى 250 جرام فى الباكتة زنة 10 كيلو جرام، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة للتحقيق.

من ناحية اخري أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المدير المسئول عن الغلايات بأحد مصانع الصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) بإدارته المصنع بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بدون فواتير (سولار) داخل المصنع والذى تم تجميعها وتوفيرها من محطات الوقود لبيعها لجمهور المستهلكين بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وتم ضبط ( 6طن سولار مُدعم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في وقت سابق تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 4 تجار مخدرات بالخصوص والعبور وبحوزتهم كيلو ونصف حشيش وهيروين واستروكس

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى مجموعة من البلاغات بقيام مجموعة من العاطلين بالإتجار بالمخدرات بالخصوص والعبور، فكلف اللواء حاتم الحديد مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض علي المتهمين وتحديد هويتهم.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من القبض علي المتهمين وهم "ع ص م" 21 سنة عاطل ومقيم شارع الاباتر بالخصوص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 360 جرام، ومبلغ مالي 230 جنيه وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة ، و "ه م ي" 34 سنة عاطل ومقيم الخصوص وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 300 جرام، ومبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول، و "م ر خ " 23 سنة عاطل ومقيم أبو سعدة الخصوص ، و "م ص ا" 23 عاطل سنة ومقيم بذات العنوان، وبحوزتهما كمية من الإستروكس المخدر تزن حوالى 350 جرام، ومبلغ مالي 75 جنيه وهاتف محمول ، و "ي ج ع" 22 سنة عاطل ومقيم الحى الثانى العبور ، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالي 100 جنيه وهاتف محمول.